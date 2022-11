LOŠI ZNACI NA HORIZONTU, ČULI SU ŠAPATE RUSKIH GENERALA! Uvijene prijetnje možda nisu samo riječi: Čovječanstvo u strahu od totalnog rata

Iz Rusije je stigla reakcija na izvještaj New York Timesa, koji je danas, pozivajući se na izjave više visokih američkih dužnosnika, objavio da su ruski generali održali sastanak na kojem su raspravljali o tome gdje i kad bi Moskva u Ukrajini mogla koristiti taktičko nuklearno oružje.

U srijedu i popodnevnim satima je rusko ministarstvo vanjskih poslova objavilo priopćenje u kojem se ističe kako je “Rusija potpuno posvećena izbjegavanju nuklearnog rata” te se dodaje da to “ostaje najviši prioritet”.

“Potpuno podržavamo zajedničku izjavu o prevenciji nuklearnog rata i izbjegavanju utrke u naoružanju koju su lideri pet zemalja s nuklearnim oružjem potpisali 3. siječnja”, stoji u priopćenju ruskog ministarstva vanjskih poslova.

New York Times, podsjetimo, danas je objavio da je administracija američkog predsjednika Joea Bidena “uznemirena” zbog sastanka ruskih generala jer “on pokazuje koliko su ruski generali frustrirani porazima na bojišnici u Ukrajini” te “sugerira da Putinove uvijene prijetnje nuklearnim oružjem možda nisu samo riječi”.

Podsjećamo, svijetom se proširila tvrdnja da su visokopozicionirani ruski vojni čelnici nedavno su razgovarali o tome kada i kako bi Moskva mogla upotrijebiti taktičko nuklearno oružje u Ukrajini, a navode ato merički dužnosnici.

Ruski predsjednik Vladimir Putin navodno nije sudjelovao u spomenutom razgovoru, no činjenica da je o tome diskutirao sam vojni vrh zabrinula je Bidenovu administraciju.

Američki dužnosnici ipak navode da za sada nisu vidjeli dokaze o ruskom premještanju nuklearnog oružja ili poduzimanja drugi taktičkih priprema za takav napad, piše The New York Times.

Pentagon procjenjuje da Rusija ima zalihu od čak 2000 taktičkog nuklearnog oružja. Ovakav tip naoružanja ima manju snagu od balističkih raketa i koristi se pri manjim dometima.

Informacije o razgovoru ruskog zapovjedništva stigle su u isto vrijeme kada je Moskva optuživala Ukrajinu da planira upotrijebiti takozvanu prljavu bombu – eksploziv s radioaktivnim materijalom. Nakon toga se odvio niz kontakata između američkih i drugih zapadnih dužnosnika te njihovih ruskih kolega, uključujući dva poziva između američkog ministra obrane Lloyda J. Austina i ruskog Sergeja Šojgua.

Oglasila se i glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova.

Tvrdi da se Zapad sve više upliće u sukob u Ukrajini.

“Zapadna pomoć, uključujući goleme isporuke oružja i plaćenika, obuku ukrajinskih militanata i financiranje kijevskog režima, povećava razmjere sudjelovanja u događajima u Ukrajini”, rekla je Zaharova danas na press-konferenciji, a prenosi rusko Ministarstvo vanjskih poslova na Twitteru.

“Time Zapad konsolidira svoj status sudionika konflikta”, dodala je Zaharova.

💬 #Zakharova: Western assistance, including massive supplies of arms and mercenaries, training of Ukrainian militants and financing of the Kiev regime, increases the extent of their involvement in the developments in Ukraine, consolidating their status as a party to the conflict pic.twitter.com/wpDpJoVXQl

— МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) November 2, 2022