Loše vijesti za roditelje odgojitelje: Ustavni sud donio novu odluku

Autor: Dnevno.hr

Ustavni sud dao je zeleno svjetlo odluci Gradske skupštine iz 2022. godine kojoj je revidirana odluka o postupnom ukidanju mjere roditelj odgojitelj, koju je uveo bivši gradonačelnik Milan Bandić.

Podsjetimo, nakon što je preuzeo vlast suočio se s mjerom prema kojoj je 5800 majki u Zagrebu mjesečno primalo oko 5000 kuna za troje ili više djece, a za što se iz gradskog proračuna moralo izdvajati oko 4o milijuna kuna.

Tomašević je to prije dvije godine trajno ukinuo, postojećim korisnicima je srezao sredstva na 1000 kuna neto, a umjesto do 15. godine naknadu je skratio do sedme godine djeteta, piše u nedjelju Jutarnji list.

Korisnici mjere krenuli u pravnu bitku

Korisnici mjere pokrenuli su upravni postupak, a Visoki upravni sud, u srpnju prošle godine, nakon provođenja testa razmjernosti, zaključio je kako su ciljevi koje je Grad Zagreb želio postići donošenjem te mjere legitimni, ali nova, ovako srezana mjera, nije razmjerna cilju koji se želio postići.

Grad je želio spasiti proračun, vratiti žene na tržište rada, a djecu u vrtiće. Mjera se revidirala, i u rujnu prošle godine donesena je nova, prema kojoj puna novčana pomoć korisnicima ostaje do 31. ožujka 2023., a onda se postupno smanjuje.

To je značilo da roditelji odgojitelji do toga datuma ostaju na razini 65 posto prosječne bruto plaće u gospodarstvu u Zagrebu, a od 1. travnja pomoć im se smanjuje na iznos minimalne plaće u Hrvatskoj, a od 1. srpnja na 50 posto minimalne plaće.

Određeno je bilo i da će svi korisnici naknadu dobivati do 30. rujna, a nakon toga gube je oni čija su djeca starija od sedam godina. Grad je uveo i kompenzacijske mjere, od proširenja vrtićkih kapaciteta, do mjera koje bi trebale pomoći povratku roditelja odgojitelja, mahom žena, na tržište rada.