LOŠE VIJESTI ZA NATO I EUROPU, POZNATI GENERAL GRMI! Ovo se nikome neće svidjeti: Prije ili kasnije će se morati boriti protiv Putina

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski danima zaziva NATO i Europsku Uniju da uvedu zonu zabrane letova iznad Ukrajine.

Nije to naišlo na plodno tlo i Zelenski je u istupu prema NATO-u bio nikad oštriji te ih prozvao krivcima za stradavanja u Ukrajini koja se događaju oda strane Ruske Federacije Vladimira Putina.

Stručnjaci iz NATO-a kažu da je tako nešto nedopustivo jer bi to značilo da se NATO direktno sukobi s Rusijom jer je jedina opcija “zatvaranja letne zone” rušenje ruskih zrakoplova iznad Ukrajine.

Ipak, tu ideju komentirao je i britanski general koji napominje da sukob NATO-a i Rusije može biti izgledan.

General Sir Chris Deverell, koji je bio zapovjednik Zapovjedništva združenih snaga do 2019., napisao je na Twitteru:

“Bio sam protiv nametanja zone zabrane letova od NATO-a u Ukrajini, vjerujući da bi to sigurno eskaliralo sukob. Ali čini se da je Putin vraški sklon eskalaciji. Stoga se postavlja pitanje: bori li se NATO protiv njega sada ili će se morati boriti protiv njega kasnije”, rekao je Deverell.

No, dodao je kako bi zonu zabrane letova trebalo nametnuti samo ako je Zapad spreman podržati je kopnenim trupama. Dodao je da će ruski predsjednik Vladimir Putin vjerojatno odgovoriti nuklearnim prijetnjama, ali da bi njegove prijetnje vjerojatno bile besmislene.

I have been against the imposition of a no fly zone by NATO in Ukraine, believing that it would surely escalate the conflict. But Putin seems hell bent on escalation. So the question is becoming: does NATO fight him now or fight him later? #SlavaUkraini #NATO #NoFlyZone

— Sir Chris Deverell (@chris_deverell) March 6, 2022