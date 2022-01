LOŠE VIJESTI IZ BEOGRADA, OVO NITKO NIJE HTIO ČUTI! Zapovjednik Obalne straže o nestalom Mateju: ‘Ako je pao unutra, njegovo tijelo je moguće već u Dunavu’

Autor: N.K

Zapovjednik Obalne straže u Beogradu Vladica Zdravković komentirao je nestanak Mateja Periša, 26-godišnjaka iz Splita koji je s prijateljima u Beogradu čekao Novu godinu.

Iako se on još uvijek vodi kao nestala osoba, Zdravković kaže kako je pretpostavka da je on upao u rijeku.

Nažalost, ako je to točno, šanse za njegovo preživljavanje su gotovo nikakve. “Temperatura vode je od četiri do pet stupnjeva, a brzina struje je 10 kilometara na sat”, rekao je zapovjednik.

Zdravković se ispričao roditeljima što to mora reći pred javnosti, ali da je Matej najvjerojatnije već u Dunavu te da bi se tijelo moglo pojaviti na površini za četiri do pet dana.

“Nažalost, rijeka je hladna i brza”

“Mi još ne smijemo tvrditi da se dijete utopilo. I ja sam roditelj i ne bih želio imati takvu informaciju. Suosjećam s tim roditeljima. Pošaljete dijete da se zabavi i onda se dogodi ovakvo nešto. Svima nam je u interesu da otkrijemo što se dogodilo. Ako se pokaže točnom pretpostavka da je došlo do upada u rijeku, postoji mogućnost da je prošao između ovog ovdje prolaza i što se dogodilo? Dogodi se da je ovaj zub optička varka da kada se zakorači osoba padne. Nažalost bio je bez jakne, temperatura vode je od 4 do 5 stupnja Celzijeva. Brzina rijeke je 10 kilometara na sat. Što da vam kažem? Moguće je da je udario glavom, ima i dolje jedna greda tako da stvarno s tugom ovo komentiram. Teško mi je. Riječna policija Beograda uključena je od prvog trenutka. Dva patrolna broda su na rijeci sa zapovjednikom koji je 24 sata u potrazi. Gospodin Veselin Milić vodi timove koji vrše pretraživanje i na lijevoj i na desnoj obali Save. Ministar policije se također informira i zadao je posebne zadatke. Ako se utvrdi da je dijete upalo u rijeku, pronaći ćemo ga i utvrdit će se zašto se to točno dogodilo”, rekao je.

“Trebat će vremena da se tijelo pojavi”

Pretpostavka je da je bila gužva u toaletu i da je onda izašao van. Nezahvalno je to sve komentirati. Ove ograde su bile crne, ali grad je naložio da se ofarbaju u bijelo upravo zato da se one vide i po noći. Planira se osvjetljenje obale. Iskreno, mogu reći da sam ja taj koji želi da se dijete što prije pronađe. Bez obzira na njegovu fizičku spremu, on je bio u majci. Temperatura vode je niska i hipotermija brzo nastaje. Grčevi, odnosno skupljanje krvnih žila i dolazi do nesvijesti i gubitka daha. Sve je moguće, ako je u pitanju to da je pao u rijeku. Bio bih najsretniji da je otišao negdje, ali javio bi se već. Ispričavam se roditelju djeteta, ali fermentacija unutar tijela u hladnoj vodi događa se sporo i do napuhavanja tijela treba jedno četiri do pet dana i dok se tijelo na pojavi na površini. On sada pluta licem prema dnu između površine i dna i naravno ga rijeka ga nosi. Ako se i desilo da se utopilo, on je već u rijeci Dunavu, proša je Pančevo ako nije zapeo za prepreku ili barijeru. To je brza masa vode i ne možete zadržati ništa”, rekao je Zdravković.

“Pretpostavka je da je njegovo tijelo već u Dunavu. Žandarmerija još nije krenula jer nema točne pretpostavke gdje je ušao u Rijeku. Imamo izuzetan ronilački tim, nema toga što oni ne mogu pronaći”, kazao je.