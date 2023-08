Lokalac šokiran zapadnim turistima, ‘nisu oni gospoda’: ‘Kod nas dolazi šljam koji si ne može priuštiti bolje’

Autor: Dnevno.hr/L.B.

U moru turista koji ljeti pohode jadransku obalu, logično, moguće je pronaći svakojakih ljudi. Od onih manje kulturnih, preko doista kulturnih, pa sve do onih arogantnih i bahatih te kompletno nekulturnih.

Baš kao i u svakom narodu. Međutim, unatoč tome što je sklonost generaliziranju ne baš poštena praksa, predrasude potaknute ponašanjem turista nerijetko isplivaju na površinu te ih se krene uzimati kao legitiman opis ponašanja čitave nacije, a za takve rasprave boljeg mjesta od Reddita teško da ima.

Tako je objava jednog domaćeg potaknula ljude da ostave hrpu komentara na temu ‘europske gospode’.





‘Lokalac je rekao Švabicama da od*ebu u tri p.m.’

“Ljetujem u omanjem otočnom mjestu gdje su većina turista Talijani, Slovenci i Švabe. Hrvata ima, al’ ne previše. Često se čuje da ljudi imaju problema s turistima koji pišaju, povraćaju, seru po ulici. Al sam mislio da toga ovdje ne može bit jer je ovo obiteljska destinacija gdje uglavnom idu obitelji s djecom ili penzioneri. I tak danas šetam ulicom s djevojkom, idemo po sladoled, kad nailazimo na Švabu s teletom od psa koji čeka da ovaj posere dvije kile dreka nasred ulice i onda nastave dalje kao da se ništa nije desilo. Lijepo drekčina nasred ulice da se svi dive. Djeca se igraju tamo boktemazo!

Pa onda neki dan. Dvije Švabice se sunčaju na betoniranoj obali 20 centimetara od ruba iako ima 20 metara betonirane obale iza njih. Djeca, normalno, skaču i one se počnu derat na njih da izlaze iz vode i da se maknu i prestanu skakat. Na šta im je jedan lokalac rekao da odj*** u 3 pm i da puste djecu na miru. Smetalo ih je to šta ih je 20 cm od mora špricala voda.

‘S Talijanima najmanje s*anja, samo su škrti ko uši’

Također neki dan. Čekam u redu na blagajni s par stvari, još nisam došao do trake i Švabo, 40-ak godina, iza mene doslovno preko mene počne stavljat stvari na traku. Gledam, nije mi jeb*** jasno. Lik se izdužuje kolko je dug i stavlja stvari na traku pored mene. Nasreću blagajnik je skužio kaj je i pogurao mu stvari i stavio između mojih i njegovih.

Pa su jučer Janezi uzeli kolica od dućana i vozili se u njima gore dolje po ulici u 3 ujutro i puštali neku groznu glazbu na bluetooth zvučniku. Ne mogu otići u kafić bez da vidim deset pijanih Slovenaca koji je** sirotog konobara u mozak pred kraj radnog vremena i govore mu da im je previše naplatio i da nisu toliko popili i odbijaju platit.









Neki dan otišli po sladolede do Albanca i ostavili mu 15 kuna bakše. Čovjek se začuđeno zahvali i glavom kimne na Talijane koji tamo sjede i kaže ‘Da su bar oni takvi’. Kaj je da je, s njima još najmanje sranja, samo su škrti ko uši. Vožnju neću niti spominjat. Od preticanja kolona u zavojima pa do vožnje po sredini ceste.

Nisu oni nikakva gospoda. U svojim državama to ne smiju, al ovdje pokažu pravo lice”, napisao je korisnik na Redditu.

‘Smiju, smiju, upravo sam u Italiji, voze ko životinje’

Komentari su se ispod ove objave samo počeli nizati. Neki su se referirali na napisano, dok su drugi, pak, pisali svoje doživljaje s obale. “Slažem se više manje sa svim, osim sa zadnjim dijelom; iako ih nisi spomenuo, Englezi su podjednaka stoka i doma i vani“, naglasio je jedan.









Drugi se osvrnuo na divljačku vožnju stranaca: “Vožnju neću niti spominjati. Od pretjecanja kolona u zavojima pa do vožnje po sredini ceste. Nisu oni nikakva gospoda. U svojim državama to ne smiju”.

No, odmah mu je stigao i odgovor: “Smiju smiju, upravo sam u Italiji, voze k’o životinje!”

Budući je jasno kako se radi o predrasudama i o subjektivnim doživljajima, jedan od korisnika Reddita upravo je to istaknuo: “Niti jedna država nije homogeno biće. Svi imaju napredne i zatucane dijelove. Istočni Nijemci su bliži Poljacima nego zapadnim Nijemcima. Sjever Italije kao Germani, jug Italije kao Arapi. Očito kod nas dolazi turistički šljam, koji si ne može priuštiti ljetovanje na skupljim mjestima.”

Na to se nadovezao korisnik koji je kazao da je “problem u tome što mi jesmo skuplja mjesta, nismo ništa jeftiniji od Italije ili Španjolske”. Uslijedio odgovor kako “nismo baš skupi za Poljaka koji sa sobom ponese i čačkalice i hrani se u Konzumu pohanim medaljonima”.

“Taman se ta razlika u ‘bogatstvu’ istopi na benzin koji potroše od Poljske do hrvatske granice, tako da smo na Lučkome jednaki”, uzvratio mu je jedan.

‘Bokci sa zapada’

“Meni su nekako Šveđani najgori. Dolazim ih pokupit taksijem, kaže jel’ može petero u auto, ne može limit je četiri, ‘but we will tip youuuuuu’ i maše veselo s 20 kn. Druga situacija, vozim Šveđane i lik iza otvori prozor i pljune kroz prozor, krene roktat i smijat se i viče na sav glas ‘ovo ne smijeeeemo u Švedskoj'”, požalio se jedan taksist na švedske goste.

Jedan od korisnika je zaključio kako “europska gospoda ne ljetuju u Hrvatskoj”, dok se drugi nadovezao kako su gosti koji dođu k nama “bokci sa zapada”.

“Ovi srednja klasa i više traže malo sofisticiraniji turizam, a ne ovaj k**ac, oprostite na izrazu, kod nas. Koliko god lijepo more mi imali, jel”, napisao je.

Jedan korisnik pak, smatra kako smo preblagi prema turistima.

“Još odavno sam čuo da policija izbjegava biti prisutna u turističkim mjestima, jer to ‘stvara nervozu među turistima’. Samim tim, turisti onda mogu biti opušteniji u činjenju gluposti. S koliko se panike dočekivala izjava Novalje kako će naplaćivati hodanje u kupaćim kostimima. Dubrovnik to radi već neko vrijeme. A to su banalne stvari, koje načelno ne čine materijalnu štetu.

Vožnja iznad ograničenja po autocestama, minimalno kažnjavanje. Vani bi te rebnuli da bi fino osjetio (guglam, Austrija, do 5000€) . Ovdje se još dogovoriš s policajcem i vozi dalje. Jednostavno: doživljavaju nas kao zemlju trećeg svijeta koju mogu kupiti i to je to. Dakle, treba više komunalnih redara koji su plaćeni po učinku i to će kroz neko vrijeme unormaliti ove luđake”, napisao je.

‘Nema pravila koliko je koja nacija pristojna’

Međutim, došlo je i do zaključaka u kojima stoji da je loše misliti da je netko bolji od nas samo zato jer dolazi iz bogatije države.”

“A tko normalan bi uopće mislio da je netko bolji od tebe samo zato jer je iz bogatije države? To samo iskompleksirana balkanska stoka koja toliko malo drži do sebe može misliti da su tamo neki Slovaci, Mađari, Poljaci viša rasa. Takvi su zato i bijesni jer Hrvatska povijesno i kulturološki ne pripada Balkanu, jer sebe jednostavno mrze, a druge (npr. Srednju Europu) gledaju kao bogove”, stoji u komentaru, dok je u jednom od odgovora napisano:

“Točno tako. Idu mi na živce ovi kaj si zamisle da su zapadni Europljani kulturniji ili nedajbože bolji od nas i onda se čude kad se pokaže da su i oni isti seljačine i isti ‘balkanci’ kao i mi.”

No, onda je jedan od korisnika istaknuo: “Istina, svi ljudi su manje-više isti. Ali ostaje činjenica da su zapadni Europljani stvorili države kulturnije i bolje od Hrvatske. Tako nešto se ne nastaje samo od sebe niti će nam donijeti EU, to moramo napraviti mi sami.”

“Nakon godina provedenih u turizmu na ovaj ili onaj način zaključio sam dvije stvari: nema pravila koliko je koja nacija pristojna i prijetnja batinama najčešće riješi problem tamo gdje lijepe riječi ne prolaze. Imam milijun primjera, ne znam koji navest”, zaključio je na koncu jedan od, kako se čini, iskusnih turističkih radnika.