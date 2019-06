GLOBALNO ISTRAŽIVANJE POKAZALO: ‘Srbi su pošteniji od Hrvata’

Autor: Dnevno

Ljudi će vjerojatnije vratiti vlasniku izgubljeni novčanik ako se u njemu nalazi novac. Ali mora biti jako puno novca.

To je zaključak studije koja je objavljena ovog četvrtka u časopisu Science: Civic honesty around the globe(Poštenje građana diljem svijeta). Nakon što su u 355 gradova u 40 zemalja “ostavili” čak 17.000 novčanika s ili bez novca, brojke su rekle svoje: samo 40 posto ljudi će vratiti vlasniku prazan novčanik (dakle, s dokumentima), a 51 posto ako u njemu ima novca. Postotak raste ako je u novčaniku iznos veći od 100 dolara (preračunato u lokalnu valutu), prenosi Euroactiv.jutarnji.

U svakom se novčaniku nalazio popis za kupovinu u dućanu, tri posjetnice na lokalnom jeziku, a u nekima i ključ.

“Dokazi sugeriraju da ljudi nastoje brinuti o dobrobiti drugih te da imaju averziju da ih se doživljava lopovima”, riječi su kojima zaključke istraživanja tumači Alain Cohn sa Sveučilišta Michigan. I Christian Zuend sa Sveučilišta u Zuerichu navodi da ključni razlog u tome što jača doživljaj sebe kao lopova koliko je više novca u novčaniku.

Znanstvenici su napravili i globalnu ljestvicu poštenja. Na kojoj je na prvom mjestu, čuda li, Švicarska. U kojoj je čak 74 posto praznih novčanika i 79 posto s novcem vraćena vlasniku. Na dnu liste – a to bi bilo dobro zapamtiti – je Kina: ondje je vraćeno samo 7 posto praznih i 22 posto punih novčanika. Srbi su na tom popisu na 11. mjestu, a Hrvati odmah do njih, na 13. Ipak, nama u prilog ide činjenica da je veći postotak onih koji bi vratili pun novčanik nego kod Srba.