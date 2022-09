‘LJUDSKO MESO SE PROSULO PO LOKOMOTIVI’! Strojovođa o tragediji koju neće zaboraviti: ‘Prije svake smjene pomolim se Bogu pa poljubim ženu i djecu’

Autor: Dnevno.hr

Tragedija na tračnicama u kojoj su sinoć tri osobe izgubile život do temelja je potresla hrvatsku javnost. Kao što smo neslužebno doznali među poginulima je strojovođa, inače iskusan zaposlenik Hrvatskih željeznica koji je sitno brojao do mirovine. Nakon kobne nesreće kod Novske, prisjetili smo razgovora sa strojovođom HŽ-a koji smo proveli prije dvije godine, kada nam je željeznički veteran pojasnio koliko je stresan ovaj posao te do detalja prepričao kakvim je sve tragedijama svjedočio. Naime, 2020. godine doživo je iznimno stresnu situaciju za vrijeme vožnje na relaciji Zagreb-Vinkovci kada je ispred svoje lokomotive ugledao je ženu koja je ležala na tračnici.

Istog trena mu je sve bilo jasno, imala je suicidalne namjere i namjeravala okončati život pod vlakom kojim je upravljao. Prava je sreća da ju je uspio izbjeći.

Gledali su smrti u oči

E, sad, ako mislite da je ovo najgori dan u karijeri jednog strojovođe, poptuno ste u krivu. Oni koji odu u mirovinu a da iza sebe nemaju nesreću s fatalnim posljedicama u njihovoj se branši smatraju sretnicima.

Godišnje hrvatske pruge odnesu 40 života. Od toga, 25 ljudi počine samoubojstvo, a 15 ih strada u prometnim nesrećama na željezničko-cestovnim prijelazima.

Kako se strojovođe nose s tim? Prema postojećem pravilniku imaju tek pet slobodnih dana za oporavak. Nakon toga imaju pravo na psihološku pomoć, no u praksi više toga ide prema principu ‘snađi se kako znaš’.

“Sigurno da ti u takvim situacijama treba psihološka pomoć. Ali, u praksi je malo tko zatraži. Zašto? Ako zatražiš pomoć, velika je šansa da će te poslat na izvanredni liječnički, onda ideš psihijatru… I nakon svega pitanje je hoćeš li proći liječnički ako sve otvoreno priznaš”, otkriva mi naš iskusni strojovođa.

‘Nije bilo šanse da je izbjegnem’

Zato mnogi slažu psihologu da su sve traume ostale iza njih pa umjesto stručne pomoći sve ‘prerađuju’ sami ili uz pomoć najbližih.

Govori to iz svog iskustva. Otkrio mi je kako je izgledao njegov najgori dan na poslu. A završio je tako da je pod kotačima njegovog vlaka ležala starica.

“Nije bilo samoubojstvo, već nesretan slučaj”, prisjeća se. “Gospođa nije stigla izaći iz kolosijeka, nije bilo šanse da je izbjegnem. Tek kasnije sam saznao da je bolovala ‘alzheimera’, to je vjerojatno i bio razlog da se zatekla tamo gdje nije trebala biti“, prisjeća se nevoljko.

Meso i ruke na lokomotivi

“Stajao sam pored. Taj trenutak kad sam vidio da je na lokomotivi meso, ruke, kosa… Strašno.”

Kao da to nije bilo dovoljno, nedugo potom prišao je sin pokojnice i napao ga.

“Nesreća se dogodila u blizini kolodvora. Sreća u nesreći, okupilo se još ljudi pa su ga zaustavili.”

Potom došla policija i odvela ga na obavijesni razgovor. Svjestan je da i oni ‘samo rade svoj posao’, ali ipak prolaziti sve u svojstvu osumnjičenika nije ni malo ugodno iskustvo.

“Ispituju te, rade zapisnik, a tebi nije ni do čega. Tada, u biti, na nas gledaju kao da smo mi nekog namjerno pregazili. Samo očekujemo malo više ljudskosti, ništa drugo.”

Zapalila cigaretu i legla

Kaže, u tim trenucima uopće nije ni bio svjestan svega.

“Registiraš, naravno, ali ono najgore dođe tek poslije. Budiš se iz sna, sav si mokar, gubiš tek… Ne znam, mislim da ti to uzme bar pet godina života.”

Čim se vratio na posao, na istom mjestu, dogodilo mu se nova neugodnost. Žena s cigaretom u ustima je ‘legla u kolosijek’ i završila pod lokomotivom.

“Ne moram ti reć što mi je sve prošlo kroz glavu. Već sam čuo zvukove, sirene, hitna, policija… Ne opet. I što ćeš, izašao sam van vidjet, provjerit je li kojim slučajem živa… ima li pomoći. I onda mi kondukter vikne: ‘Živa je, živa je!’ Lokomotiva je, srećom, imala malo viši plug, samo sam joj prelomio cigaretu.”

Prošla je, reklo bi se, bez ogrebotine. I odmah pokušala pobjeći. Potrčali su za njom i zastavili je.

Ne odlazi na posao bez molitve

“Nikad ne znaš, možda bi se opet htjela baciti. Pamtim to lice i danas, kao da je sad vidim, i njen pirsing u nosu. Na kraju je došla hitna po nju, čak nam je i mahunula, kao, ono, ‘dečki niste vi ništa krivi’“.

Kako se on nosi sa stresom, pitam ga. Otkrio mi je svoju rutinu porije polaska na posao. “Pomolim se Bogu, poljubim ženu i djecu i prekrstim se”. Pa napominje još jednu stvar koju smo smetnuli s uma. U željezničkim nesrećama ne ginu samo ‘drugi’.

“Nije samo da drugi ginu pod lokomotivom, poginule su i moje kolege”, napomenuo je. I onda prepričao stravičnu anegdotu od koje se, kako se voli reći, ledi krv u žilama.

Prije je bilo lakše

“Iz željezničke sam obitelji, čuo sam dosta priča starijih. Jedan strojovođa vozio je dvadeset godina u brzom turnusu Zagreb-Beograd. U mirovinu je otišao sa 17 pregaženja.”

Za one koji se ne mogu nositi sa stresom prije je, kaže, bilo puno lakše. Željeznica je bila moćnija, bilo je daleko više posla. Ako netko nakon traume nije htio voziti, našao bi mu se neki drugi posao unutar željeznice. Sad je posla manje – a osim toga i HŽ je podijeljen u više tvrtki – tako da u praksi nema nepopopunjenih mjesta gdje bi se mogli ‘skrasiti’.

Još jednu ‘čestitku’ dobili su prije tri godine i od Ministarstva rada i mirovinskoga sustava. Strojovođama je beneficirani radni staž, na koji imaju pravo od 1989. godine, smanjen. Umjesto šest mjeseci bonusa na godinu rada, sada imaju četiri.

Tekst je izvorno objavljen na portalu Dnevno.hr 28.07.2020