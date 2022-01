LJUDIMA IZ UREDA NUDIT ĆE POSLOVE U ‘ČISTOĆI’! Tomaševićeva zamjenica otkrila što će biti s 500 ljudi koje su proglasili viškom

Autor: Daniel Radman

Zamjenica zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića Daniela Dolenec gostovala je danas na N1 televiziji, naravno jedan od zadataka bio je objasniti otkaze u Holdingu koje je na Staru godinu najavio sam Tomašević.

“Već ranije, u pripremi poslovnog plana za Holding za 2022. je detektiran veći broj višaka, on se odnosi na to da Holding nije moderna kompanija. Najveći dio, kada govorimo o viškovima, su duplicirana radna mjesta. Tu doista ima jako puno preklapanja. Istovremeno imamo i manjke”, rekla je, a onda apostrofirala Čistoću kao ključni segment.

“Ona je ključna, ona svaki dan mora ispuniti svoje obaveze prema građanima. Čistoća je bila potkapacitirana, Uprava će i ovim viškovima u administrativnim poslovima ponuditi da prijeđu na operativne poslove. Da ljudi s uredskog posla idu na neke operativne poslove u Čistoći. Nemam uvid jesu li to vozači i organizatori terena, ali operativni poslovi o kojima ovisi funkcioniranje grada”, rekla je.

Bandić je kontrolirao Holding do razine zapošljavanja čistačice

Komentirala je i natječaje, uključujući i one “promašene” u kojima se nova gradska vlast baš i nije snašla. Smatra da se treba pomiriti s time da će doći do grešaka, ali je važno da se one vide i isprave. No, pohvalila se da su se ljudi prijavljivali na natječajima samo da vide jesu li zaista pošteni.

“Specifično vezano uz Holding, mislim da je važno reći više stvari. Spominjalo se, bivši gradonačelnik kontrolirao je Holding do razine zapošljavanja čistačice. Naš je stav, naravno da moramo znati i moramo upravljati strateški tvrtkama”, rekla je.