‘LJUDI ZAPADA, LAGALI SU VAM!’ Putin se obratio svijetu: ‘Uvode totalitarne vrijednosti koje nazivaju liberalnim’

Autor: I.G.

Predsjednik Rusije Vladimir Putin u utorak je najavio da će održati govor o stanju nacije pred oba doma ruskog parlamenta. Očekuje se da će u govoru iznijeti ciljeve Rusije za drugu godinu invazije Ukrajine. Ruski režimski mediji navode da će Putin obavijestiti političke i vojne elite o situaciji sa “specijalnom vojnom operacijom” (kako Kremlj naziva rat u Ukrajini).

Putinovo obraćanje naciji dolazi u simboličnom trenutku, samo nekoliko dana prije prve obljetnice početka ruske invazije Ukrajine. “U tako ključnom i kompleksnom trenutku našeg razvoja i naših života, svi čekaju poruku u nadi da će čuti procjenu onog što se događa, procjenu specijalne vojne operacije”, rekao je jučer Putinov glasnogovornik Dmitri Peskov.

Kremlj je objavio kako će Putin dati i svoju “analizu međunarodne situacije” te “iznijeti svoju viziju razvoja Rusije” nakon što je Zapad uveo sankcije toj zemlji. Putinov govor bi trebao početi u 10 ujutro po hrvatskom vremenu.





Putinov govor pratite uživo na portalu Dnevno:

“Dragi senatori, građani, zastupnici. Današnji govor dajem u drugačijem svjetlu – velike promjene dogodile su se za našu državu, a svatko od nas ima odgovornost. Nakon 2014., odlučili smo provesti specijalnu vojnu operaciju. Od 2014. se Donbas borio za svoja prava”, kazao je Putin na početku.

“Dobro ste svjesni da smo učinili sve kako bismo ovaj problem riješili mirnim putem. Pokrenuli smo pregovore kako bismo našli mirno rješenje, no iza naših leđa zapadnjački vođe širili su laži. Pokušavali su dobiti na vremenu.

Poticali su ukrajinski neonacizam i terorizam u Donbasu. Volio bih naglasiti da je Kijev i prije posebne operacije pregovarao sa zapadom o nabavi nuklearnog oružja. Otvarali su tajne baze s biološkim oružjem, a sada to javno priznaju. kao da su ponosni na svoje izdajničko ponašanje. Kad je Rusija iskreno pokušavala naći mirno rješenje, oni su igrali prljavu igru. Njihove odvratne laži licemjerje je viđeno u Jugoslaviji i Siriji. Čast njima ništa ne znači. Naučili su da mogu raditi što god žele. Nije im stalo do svijeta”, rekao je Putin.

“Mi smatramo da u modernom svijetu ne smijemo dijeliti ljude na civilizacijskoj bazi. Otvoreni smo za konstruktivni dijalog sa zapadom. Predlagali smo da ovu ideju raspravimo zajedno, no kao odgovor dobili smo samo hipokritičnu reakciju”, rekao je.









“Nastavili su agresorski put i informacije koje smo dobivali ukazale su na to da su u 2022. pripremali napad na Dombas. Još su u 2015. bombardirali gradove. Naše zahtjeve su odbili i bilo je jasno da prijetnja raste. Do veljače prošle godine sve je bilo spremno za vojnu akciju u Donbasu. Kijevski režim je dobio oružje za napad na Donbas i 2014. i 2015. godine. Sve to je bilo kontra dokumenata koje je prihvatilo Vijeće sigurnosti UN-a. Želim ponoviti – oni su počeli rat, a mi smo koristili silu da ga spriječimo”, rekao je Putin.

‘Zapad je podržao puč 2014. godine’

“Zapad ulaže trilijune dolara u ratove diljem svijeta. Koriste riječi poput demokracije i vrijednosti te skreću pažnju sa sve većih ekonomskim problema u svojim zemljama. Želim vas podsjetiti da je Zapad omogućio razvoj nacističke Njemačke. Oni nas žele odvojiti od našeg povijesnog teritorija. “Podržali su puč 2014. antikonstitucionalni, kao da se ništa nije dogodilo. Ideološka podloga toga bila je rusofobija. Grozno je reći da je dio ukrajinske vojske nazvan po jednoj nacističkoj vojnoj jedinici. Imaju uniforme sa znakovima nacističke njemačke. Neonacisti ne skrivaju od koga su naslijedili vrijednosti. Moćnici na to zatvaraju oči jer ih baš briga, pokušavaju se boriti s Rusijom. To znači da će koristiti bilo što, teroriste, naciste, i samog vraga, kao oružje protiv Rusije”, rekao je.





“Desetljećima su uništavali ukrajinsku industriju i zbog toga je u toj zemlji raslo siromaštvo i društvena nejednakost. Pretvorili su taj narod u topovsko meso. Odgovornost za ovoliki broj žrtava je na Zapadu i kijevskom režimu, za koji Ukrajinci narod nije njihov. Taj režim služi interesima stranih sila. Ukrajina je trenutno poligon za obuku zapadnih snaga”, rekao je Putin. “Što je veći domet oružja koje dobiju, tim ćemo ih dalje morati potisnuti od svojih granica”, rekao je, pa dodao: “Zapad želi pretvoriti lokalni konflikt u globalni. Mi to tako razumijemo i reagirat ćemo na adekvatan način. U tom slučaju govorimo o egzistenciji naše zemlje. Oni moraju shvatiti da je nemoguće pobijediti Rusiju na bojišnici. Oni kvare našu djecu i iskrivljavaju povijest. Bore se protiv naše kulture i naše religije. Pogledajte što su napravili vlastitoj kulturi i djeci. Čak je i pedofilija normalna stvar na Zapadu”. Kazao je da se na Zapadu “čak i pedofilija najavljuje kao normalna stvar”, a onda se osvrnuo na istospolne brakove. “To je u redu. Oni su odrasli. Imaju pravo živjeti svoje živote. U Rusiji smo uvijek vrlo tolerantni po tom pitanju. Ali, Sveto pismo kaže da je brak zajednica između muškarca i žene. U isto vrijeme, Anglikanska crkva razmatra rodno neutralne izraze za Boga. Neka im Bog pomogne.” ‘Ukrajinski narod postao taoc’ “Očito je da će Zapad nastaviti s pokušajima destabilizacije našeg društva. Koristit će i naše izdajice, koji oduvijek mrze vlastiti narod. Pokušavaju organizirati terorističke napade, ali mi nikad nećemo biti slični zapadnim režimima i kijevskom režimu, koji su navikli na lov na vještice. Mi nećemo loviti one koji izdaju svoju domovinu, oni moraju živjeti s tim. Mi moramo biti ponosni što smo multikulturalna nacija. Većina našeg naroda podržava naše operacije u Donbasu. U toj podršci vidimo pravi patriotizam”, rekao je Putin. “Posebno želim zahvaliti stanovnicima Donbasa i Zaporižja, vi ste sami odlučili o svojoj budućnosti. Odlučili ste bili zajedno s Rusijom, zajedno s domovinom. Započeli smo i nastavit ćemo rasti”, rekao je. “Ukrajinski narod postao je “taoc svojih zapadnih gospodara” koji su okupirali zemlju u političkom, gospodarskom i vojnom smislu. Režim ne služi njihovim nacionalnim interesima. Oni služe interesima stranih sila”, zaključio je pa dodao da Zapad pokušava lokalni sukob pretvoriti u globalni, a onda je dodao kako će oni “reagirati na odgovarajući način”. “Govorimo o postojanju naše zemlje.” “Razumijemo da je jako teško suprugama i kćerima i sinovima našeg vojnog osoblja. Oni su odgojili branitelje Rusije. Naša dužnost je podržati obitelji koje su izgubile voljene i pomoći im u odgoju djece. Svaka obitelj čiji član sudjeluje u vojnoj operaciji zaslužuje posebnu brigu. Predlažem osnivanje posebnog državnog fonda koji bi pomagao obiteljima poginulih.”, rekao je. “Zbog toga, zbog naših predaka, zbog budućnosti naše djece, zbog povratka povijesne pravde – zato se naši vojnici bore. Želim odati poštovanje svim vojnicima i civilima koji su poginuli u ovoj vojnoj operaciji. Svatko tko sudjeluje u specijalnoj operaciji treba posebnu njegu. Predlažem osnivanje posebne zaklade za sudionike u specijalnoj operaciji i njihove obitelji. Odatle će se crpiti medicinska i psihološka pomoć, edukacija i slično”, najavio je. “Zaklada se mora osnovati do kraja godine. Već imamo mjere za potporu veteranima”, dodao je. “Dobro shvaćamo da su potrebe specijalne operacije povezane s velikim psihološkim, fizičkim i financijskim teretom. Svi sudionici moraju imati barem 14 dana odmora svake godine. Imamo plan za ojačanje vojne sile i radimo na tome”, rekao je. “Nastavit ćemo implementirati najnovije tehnologije koje će povećati kvalitetu naše vojske. Neke od tih tehnologija su već tu, a neke su bolje od zapadne vojne opreme. Naš cilj je postići masovnu proizvodnju takvih oružja. Za pobjedu moramo napraviti sve”, rekao je. “Ne smijemo ponavljati greške iz prošlosti, ne smijemo uništiti vlastitu ekonomiju. Nastavit ćemo razvijati našu ekonomiju. Mnogi domaći sektori ekonomije ne samo da se nisu smanjili, nego su i ojačali”, rekao je, pa naveo tržište nekretnina i poljoprivredni sektor kao primjere. “Mnoge rizike nismo mogli predvidjeti, ali brzo smo reagirali. Privatne inicijative su tu odigrale veliku ulogu. Nismo previše regulirali ekonomiju”, dodao je.

Uskoro opširnije