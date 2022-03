‘LJUDI U MARIUPOLJU UMIRU OD GLADI’: Ukrajinske vlasti optužuju Ruse da napadaju humanitarne konvoje koji pokušavaju ući u grad

Ruska invazija na Ukrajinu traje već 30 dana. Ukrajina je optužila Moskvu da je nasilno odvela stotine tisuća civila. WHO ne može dopremiti lijekove u Mariupolj. Rusija kaže da naoružavanjem Ukrajine NATO pokazuje da želi nastavak rata. UN je objavio da je polovica ukrajinske djece raseljena je zbog rata. Opća skupština UN-a ponovno je velikom većinom izolirala Rusiju zbog Ukrajine. Američki predsjednik Joe Biden objavio je da se uvode nove sankcije za više od 400 pojedinaca i entiteta. Čelnici G7 upozorili su Rusiju da ne koristi kemijsko, biološko ili nuklearno oružje. Ukrajina je objavila da je potisnule ruske trupe u područjima oko Kijeva. Broj ukrajinskih civila ubijenih od početka invazije prešao je 1000.

2:30 ‘Namjerno uništavanje Ukrajinaca’



“Ukrajinci u Mariupolju umiru od gladi, kaže vlada. Rusija napada sve humanitarne konvoje koji pokušavaju ući u opkoljeni grad. Ljudi gladuju. Ovo je namjerno uništavanje Ukrajinaca kao nacije. Ubijaju nas, gladuju, deportiraju”, objavila je na Twitteru ukrajinska novinarka Anastasia Lapatina.

