‘LJUDI SVAŠTA NAKLAPAJU’ Glasnogovornica demantira da je HDZ-ov župan vozio, ali ne zna ime vozača: ‘On je bio suvozač’

Autor: Dnevno.hr/A.F.

Vukovarsko-srijemski župan Damir Dekanić je u noći na nedjelju na cesti između Cerne i Andrijaševaca doživio prometnu nesreću. Lakše je ozlijeđen, a njegova glasnogovornica Sonja Marinković ranije je rekla da župan nije vozio, već je bio suvozač.

U ponedjeljak nam je rekla da nemaju nikakvih novih podataka o nesreći te da i oni čekaju izvještaj policije. Dodaje da sve što su znali, da su rekli jučer. Kaže da je župan još uvijek potresen, ali da je fizički dobro. Službeni automobil koji je sudjelovao u nesreći, Škoda Superb, je oštećena, ali glasnogovornica kaže da s njim nije razgovarala o automobilu.

Na tvrdnje pojedinih osoba da je župan vozio odgovara: “Ja sam pitala župana tko je vozio, on je rekao da je bio suvozač. Morate gledati da su to mala mjesta i da ljudi svašta naklapaju, neki ga vole, neki ga ne voli. Moramo se držati činjenica, a činjenica je da je on bio suvozač”, rekla je Marinković, a na pitanje tko je vozio automobil, odgovara da ne zna ime i prezime vozača.

Priopćenje sutra?

Još jednom ponavlja ono što je ranije rekla. “Pitala sam ga da li je dobro, to je bila moja prva reakcija, a druga reakcija da li je vozio, rekao je da nije da je bio suvozač”, kaže Marinković. Naglasila je da je župan dovoljno odgovoran da o takvoj informaciji zna što govori.

“Sutra ćemo najvjerojatnije ići s priopćenjem vezano na sva pitanja koja su nam novinari postavljali ovih dana. Prepuštam županu kad će s tim izaći”, kazala nam je glasnogovornica.

Zabio se u časne

Podjsetimo, županu ovo nije prva nesreća. U Rokovcima je 29. travnja 2019. godine udario u stražnji dio automobila u kojemu su bile četiri časne sestre.

Vozačica automobila htjela je preko pune linije skrenuti na kolni prilaz, a Dekanić to nije na vrijeme primijetio. U nesreći je ozlijeđena jedna časna sestra. Mediji su tada pisali da je Dekanić vozio službeni automobil koji je bio u vlasništvu Hrvatskih šuma te da je bio alkoholiziran.