Ljudi su u nevjerici: Pogledajte što radi povjerenica dok Ursula drži ozbiljan govor o stanju EU

Među dopisnicima svjetskih medija koji izvještavaju iz Bruxellesa od jučer kruži snimka posljednjeg zasjedanja Europskog parlamenta na kojem je šefica Europske komisije, Ursula von der Leyen, govorila o stanju u Europskoj uniji.

Za vrijeme izlaganja u kojem je von der Leyen govorila o ozbiljnim izazovima s kojima se Europa suočava, povjerenica za unutarnje poslove Ylva Johansson je sjedila i plela čarapu.

EU Home Affairs Commissioner @YlvaJohansson doing her knitting whilst listening to @vonderleyen giving her State of the Union address. #SOTEU #EPlenary pic.twitter.com/lowWX3E5BA

Johansson je političarka iz Švedske s dugom karijerom. Bila je članica švedskog parlamenta, a tri puta je bila i ministrica u Vladi.

Od 1994. do 1998. je bila ministrica školstva, od 2004. do 2006. ministrica zdravlja i brige o starijim osobama, a od 2014. do 2019. je vodila resor zapošljavanja i integracija.

Njezina objava na Twitteru otkriva kako političarka ima veliku strast prema pletenju. Tako je prije tri godine pokazala zahvalnost članovima svog kabineta i svima isplela tople čarapice.

It’s a privilege to work together with the bright and competent men and women in my cabinet. To show how much I appreciate them I have knitted warm socks to them all: pic.twitter.com/N42Mlb3WvE

— Ylva Johansson (@YlvaJohansson) November 26, 2020