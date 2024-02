Ljudi šokirani zbog oglasa za stan u Beogradu: ‘450 eura za ovaj cirkus, bruka’

Autor: Dnevno.hr

Mnogi iz vlastitog iskustva znaju da se tijekom pretrage oglasa za stanove može vidjeti uistinu svašta, no slučaj kakav je zabilježen u Beogradu stvarno se rijetko javlja. Naime, stanodavac je u jednoj grupi za najam nekretnina na društvenim mrežama objavio da izdaje stan na Vračaru. No, ono što je svima zapelo za oko je gdje se nalazi WC školjka.

“Izdajem luks garsonjeru na Vračaru, 450 eura plus polog, plus troškovi od oko 200 eura”, navodi se u opisu u grupi “Izdavanje stanova Beograd”. Priložene su fotografije i to samo kuhinje, a kako se može vidjeti, WC školjka je skrivena u jednom kuhinjskom podnom elementu. Kada se vrata otvore – eto školjke.

Da stvar bude bizarnija, stanodavac je kasnije objavio da je stan u međuvremenu iznajmio, što znači da je netko pristao živjeti u takvim uvjetima i za to u samom startu platiti najmanje 650 eura.

Ljudi u nevjerici: Vršiš nuždu i kuhaš u isto vrijeme

Na oglas su se ubrzo nanizali komentari ljudi koji su u nevjerici. “Jeste li realni? WC školjka u kuhinji, ovo je bruka”, poručuju. Neki čak sumnjaju da ovo ne može biti stvaran oglas, već da se radi o kakvoj šali.

“Sve sam vidjela, ali ovo još ne. 450 eura za ovaj cirkus”, “Ovo je dva u jedan, vršiš nuždu i kuhaš u isto vrijeme”, neki su od komentara.