‘LJUDI NI NE ZNAJU ŠTO SE DOGODILO’ Klasić tvrdi da je Dan državnosti nametnut: ‘Hrvatska je bila u sastavu Jugoslavije’

Autor: Dnevno.hr

Povjesničar Hrvoje Klasić govorio je o Danu državnosti te je objasnio kako je 30. svibnja jedan od najvažnijih dana u suvremenoj hrvatskoj povijesti.

“Tog dana su u klupe Sabora sjeli zastupnici koji su izabrani na prvim demokratskim, višestranačkim izborima. I taj Sabor će donijeti nekoliko odluka važnih za hrvatsku budućnost”, rekao je Klasić za N1.

Podsjetio je i na donošenje prvog Ustava te odluku o prekidu odnosa s Jugoslavijom 25. lipnja koja će stupiti na snagu 8. listopada.





‘U Ustavu Jugoslavije pisalo da je Hrvatska država’

“Taj datum je bitan, ali on nema nikakve veze s državnošću. Dakle niti je 30. svibnja 1990. godine Hrvatska postala država, niti je dobila državnost niti je postala neovisna država”, kaže Klasić i podsjeća da Hrvati svoju državnost na razne načine brane i njeguju stoljećima prije tog datuma.

Podsjetio je i na to da je u Ustavu Jugoslavije pisalo da je Hrvatska država.

“Netko će reći da nije bila neovisna, ali od 1990. do jeseni 1991. godine Hrvatska je u sastavu Jugoslavije. Čak u Ustavu kojeg je donio taj višestranačkom Saboru piše da je Hrvatska u sastavu SFRJ. Od ljeta 1990. godine do jeseni 1991. godine, prvo u Predsjedništvu, a poslije i kao predsjednik Jugoslavije, sjedi jedan od najviše pozicioniranih HDZ-ovaca tada Stjepan Mesić. Dakle Stjepan Mesić je godinu dana od Dana državnosti predsjednik Jugoslavije”, podsjeća Klasić.

‘Dan kad je HDZ osvojio vlast’

Rekao je da 30. svibnja dan kad je HDZ osvojio vlast.

“To je trenutak od kojeg HDZ-ovci počinju sebe indentificirati s državom. Oni su država, nemam problema da se oni identificiraju s državom, ali svi ostali nisu država i svi ostali su protiv države. Na bilo koji način. I to je problem”, rekao je Klasić.

Napominje da datum ne mora svaki put odgovorati samom događaju.









“Stvar je konsenzusa oko toga se dogovara. On je nametnut. Kao što je mnogo toga nemetnuto 90.-ih godina, od grba, zastave. Ovo je praznik kojeg slave HDZ-ovci i oni koji odu na more. Građani se ne poistovjećuju s ovim datumom. Prije svega političari se ne poistovjećuju jer znaju da je nametnut. I iz te činjenice vi ne možete dobiti jednu masovnost kao što je to bilo u nekim vremenima i ljudi ni ne znaju što se točno dogodilo”, rekao je Klasić i dodao da nije bilo dijaloga, volje i želje da HDZ s ikim dijeli činjenicu da smo dobili državu.

Podsjetimo, predsjednik Zoran Milanović odbio je sudjelovati na ceremoniji Dana državnosti u Zagrebu te svake godine kritizira promjenu datuma nakon što je s 25. lipnja nakon gotovo 20 godina obilježavanje vraćeno na 30. svibnja, na dan kada je 1990. konstituiran prvi višestranački Sabor.