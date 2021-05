LJUDI IMAJU PRAVO NA RAD! Davorko Vidović: ‘Inicijativa za zabranu rada nedjeljom proći će kao i prethodne dvije incijative’

U javnosti je ponovno odjeknula ideja kako se razmišlja o zabrani rada nedjeljom.

No, sve dosadašnje zakonske prijedloge o toj zabrani srušio je Ustavni sud. Može li se zabraniti rad nedjeljom, osim 16 nedjelja tijekom godine, za N1 govorio je Davorko Vidović, bivši ministar rada i socijalne skrbi.

Na početku je rekao kako će premijerova inicijativa o zabrani rada nedjeljom proći kao i prethodne dvije inicijative.

Tema u fokusu zbog izborne kampanje

“Razlog zbog kojeg se Ustavni sud dvaput negativno oglasio izjasnio o zabrani rada nedjeljom je bio što su se različiti sudionici tržišne utakmice našli u različitim položajima, jedni su bili neravnopravniji u odnosu na druge. Kao što se sad planira i u ovome napravit izuzerske. Vjerojatno će svatko tko se nađe u nezavidnoj poziciji biti formalno-pravno u pravu”, istaknuo je Vidović.

Dodao je kako vjerojatno potpora toj inicijativi u Saboru neće bitna upitna, no formalno-pravno je pitanje jesu li izjednačeni svi pružatelji usluga.

Vidović smatra kako nije stvar samo u tih 16 radnih nedjelja u trgovačkim centrima, nego ostaju nepromijenjeni uvjeti za rad benzinskih postaja, u okviru bolnica itd.

Isto tako, on je istaknuo kako “nema nikakve dvojbe” da je ova tema stavljena u fokus zbog izborne kampanje.

“Riječ je o nečemu što nije u bilo kojoj fazi donošenja, nema prijedoga zakona niti je u javnom raspravi. Jasno je da je ovdje riječ o čistom političkom mamcu uoči lokalnih izbora. Svake dvije-tri godine obnavlja se priča dozvoliti li ili ne rad nedjeljom, imamo tu utjecajnog igrača u igri, a to je Katolička crkva. Uvijek su iste pozicije, svi dionici imaju svoje argumente, to postaje dosadnjikavo i ništa se novo događa. Ali da može donijeti političke rezultate, može. HDZ skreće pozornost od Kuščevića, problema u zdravstvu… to je nepobitno. Nema tu bitnog interesa za ljude, trgovce, ljudska radna prava”, naglasio je bivši ministar rada i socijalne skrbi.









Govorio je o tome kako imamo veliki problem sa zaposlenosti. Uvjeren je da je netočno to što Vlada navodi da sada radi više ljudi radi nego 2019. godine.

‘SDP će ostvariti slične izborne rezultate kao i na zadnjim lokalnim izborima’

“Riječ je o promjeni metodologije po kojoj su sada u zaposlene ubačeni i izaslani radnici koji prije nisu bili, to je oko 28 tisuća ljudi, a ubačeni su i oni koji su na praksi, obuci… Hrvatska ima kroničan problem manjka zaposlenih. Sada smo na milijun i 540 tisuća zaposlenih, a bez milijun i 850 tisuća teško možemo funkcionirata kada su u pitanju, prvenstveno zdravstveni i mirovinski sustav. U zemlji treba poticati da ljudi rade, otvarati radna mjesta. Načelno, nikakve zabrane ne mogu biti poželjne. Ja načelno mislim da nedjelja nije kao svaki drugi dan, da treba biti pošteno plaćena, ali nikako ne zabranjivati ljudima ako to žele i ako su pošteno plaćeni. Ako ljudi žele raditi, to im se ne smije zabraniti, ali nikako da se omalovažava, diskriminira da moraju raditi i to za plaće koje nisu adekvatne”, rekao je Vidović.

Osvrnuo se i na trgovinu, sektor za koji je rekao da je zaposleno nešto manje od 200 tisuća ljudi, a trgovci tvrde da bi se u slučaju zabrane rada nedjeljom broj zaposlenih mogao smanjiti za 10 posto.

“Meni se to čini ozbiljnim i zabrinjavajućim za zemlju koja ovako očajno stoji po pitanju zaposlenosti”, istaknuo je Vidović.









Inače, on je sada saborski zastupnik SDP-a, a komentirao je i potez HDZ-a koji je na liste za lokalne izbore koji se održavaju ovu nedjelju stavio i neke ministre.

“To je nezamislivo i podla prevara i podcjenjivanje biračkog tijela. Mi kad smo 2003. izgubili izbore dobili smo nalog od vodstva da neki ministri idu na lokalne izbori, ali to je bilo kad smo izgubili izbore, nikako u vrijeme kad smo se bavili ozbiljnim poslom, mi smo vodili državu. Ovo smatramo potpuno neprimjerenim i nepotrebnim”, naglasio je Vidović i dodao kako vjeruje da će SDP postići slične izborne rezultate kao i na zadnjim lokalnim izborima, unatoč brojnim problemima.