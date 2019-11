Ljubo Jurčić progovorio o zahtjevima profesora! Evo koliko bi nas sve moglo koštati: ‘Ovakvim načinom stvorit ćemo dodatne probleme’

Predsjednik Društva hrvatskih ekonomista i sveučilišni profesor Ljubo Jurčić bio je gost Novog dana. Komentirao je pregovore obrazovnih sindikata i Vlade, prosvjed prosvjetara, kao i situaciju s koeficijentima učitelja i nastavnika.

Upitan o tome je li u utorak postignut kompromis između sindikata prosvjetara i Vlade, Jurčić je kazao: “Vjerojatno je kompromis. Nije trebalo ovoliko vremena. Trebamo još vidjeti kako će članovi glasovati na referendumu. Ja mislim da ponudu treba prihvatiti jer škola treba krenuti, pa makar se pregovori nastavili i dalje.”

Pojasnio je koliko je otprilike u iznosu tih 4 posto dodatka za učitelje i nastavnike.

“Ako gledamo ovih 4 posto, to bi mogao biti neki iznos od 200, 300 ili 400 milijuna kuna. Čitavo vrijeme opravdanje Vlade je to da žele voditi stabilnu proračunsku politiku, a Vladin argument bi trebao biti koliko će to opteretiri proračun”, kazao je Jurčić.

“Profesori i učitelji inzistiraju na koeficijentima da se izjednače s ostalim visokoobrazovanim osobama. Ono što je glavni zahtjev učitelja jest da se ti koeficijenti izravnaju. Kad podignete koeficijente, onda trajno izjednačujete plaće. Školska sprema određuje startnu plaću, ostalo određuju uvjeti rada. Uvijek je temeljni koeficijent školska sprema. Taj start je kod učitelja neravnopravan”, dodaje.

Jurčić je kazao kako će svaki budući dogovor o koeficijentima biti politički kompromis.

“To ovisi o ponudi i potražnji tih djelatnika. Ako je nedostatak tih djelatnika, vi imate bolju pregovaračku poziciju. Dovoljno je 3-6 mjeseci da se usklade koeficijenti. Tu nitko neće biti zadovoljan, već svi moraju biti podjednako nezadovoljni. Jednostavno treba mjesec dana sjesti za stol i vidjeti kakva je situacija”, ističe Jurčić.

Smatra kako smo mi sad fokusirani na koeficijente, ali ističe kako su to sve zakrpe koje uništavaju tekstilno tkivo našeg gospodarstva. “Kako god riješimo, mi ćemo ovim načinom rješavanja problema napraviti problem u nekom trećem ili četvrtom sektoru”, rekao je Jurčić.

Osvrnuo se i na prosvjed prosvjetara održan na Trgu bana Jelačića u Zagrebu u ponedjeljak.

“Političar gleda što mu je politički plus, a što minus. Ovdje je skup koji je iznenadio i organizatore. To je pokazalo stav značajne društvene skupine prema politici”, smatra.

Po Jurčićevom mišljenju pregovore je trebala voditi ministrica obrazovanja. “Tko će pregovarati sa sindikatima obrazovanja, ako neće ministar obrazovanja? Kako možete prepustiti nekome tko vodi Ured predsjednika Vlade da vodi pregovore”, pita se.

“Masovan izlazak ljudi na Trg bio je najjači politički pritisak na Vladu i Vlada je tu morala pristati na pregovore”, rekao je zaključno Jurčić.