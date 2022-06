ZABORAVITE NA SPLIT, TO NIJE KRAJNJI PULJKOV CILJ! Ogromni planovi na horizontu: ‘Ja kod njega vidim tu ambiciju’, nedjeljni izbori u Splitu bit će presudni

Autor: Ivor Kruljac

Uoči izvanrednih izbora u Splitu, dio anketa sve jasnije kristalizira dva favorita: Ivicu Puljka iz Centra, koji je inicirao izvanredne izbore svojom ostavkom i HDZ-ovog Zorana Đogaša koji je u ovonedjeljnu utrku ušao kao drugi pokušaj povratka HDZ-ovog čovjeka na čelu Splita, nakon što prethodni kandidat, Vice Mihanović, nije uspio naslijediti Oparu na redovnim izborima 2021. godine.

Prema anketama, za njima stupa i Željko Kerum, bivši gradonačelnik oko čije se uspješnosti i danas lome koplja čemu svjedoči i trenutna relativno velika potpora. Iz desničarskih krugova mogu se čuti navodi kako je posrijedi velika borba protiv ljevice, koja bi, osvoji li Puljak ponovno Split, držala u rukama većinu najvećih gradova u Hrvatskoj i tako ostvarila odličnu startnu poziciju za parlamentarne izbore. Šuška se i o zajedničkom nastupu osovine SDP, Možemo i Puljak.

Može li Puljkova pobjeda doista donijeti parlamentarnu koaliciju SDP-a Možemo! i Puljka? Kakva su općenito očekivanja od glasova u nedjelju i koliko su ovi izvanredni izbori bitni HDZ-u, za Dnevno je analizirao politički komentator, Tomislav Stipić.





Desna paranoja

Komentirajući navode desnih krugova o borbi protiv ljevice, Stipić je kazao kako desnica mora mobilizirati svoje biračko tijelo, tim više što ankete pokazuju kako desnici ne ide dobro.

“Tako su radili 2000. godine kada su pobijedili Račan i Budiša. Isto i u narednim ciklusima primjerice 2007. kada je Sanader pobijedio pa se plašio narod da će SDP izbaciti vjeronauk iz škole ako pobijedi. Riječ je o prokušanim metodama”, podsjetio je Stipić. Na mogućnost takvog razvoja događaja koji najavljuje desnica, ustvrdio je kako, ne vidi ništa sporno ako je to alternativa HDZ-u.

“S druge strane, činjenica je da Puljak nije lijevi političar, samog sebe definira kao centrista, ali očito je zahvatio i dio lijevog biračkog tijela koje je ranije u Splitu glasalo većinom za SDP. To nam samo govori da lijevi birači nemaju zazor od Puljka, odnosno političara centra. To bi moglo značiti da će centar i ljevica vrlo vjerojatno pokušati srušiti HDZ. Desni navodi tu nisu netočni, ali sporni su im motivi zbog čega to govore”, ocijenio je Stipić.

Puljkove ambicije

Iako je spomenuo navode koji se javljaju kako bi HDZ mogao iskoristiti dobru ljetnu sezonu kako bi najesen raspisao prijevremene izbore, Stipić nije želio špekulirati koliko u tome ima istine, te je naglasio kako lokalni izbori imaju drukčije zakone od parlamentarnih. No, osvrnuo se na mogućnosti suradnje SDP-a Možemo! i Ivice Puljka te tko bi u takvoj koaliciji mogao biti glavni.

Pozivajući se na nacionalne ankete, istaknuo je kako je SDP zaustavio svoj pad i lagano raste, otkako su riješeni unutarstranački problemi. Možemo! je uvijek negdje oko treće pozicije, a Puljkov centar dobiva najviše podrške od svih manjih stranaka.

“Ukoliko se oni ujedine, ne nužno u predizbornoj koaliciji već kasnije s mandatima, moguće je da stvore buduću vladu. To je teorija, ali u praksi je to teže zato što će Puljak, izrazito ambiciozan, vjerojatno će postavljati takve uvjete za koje nisam siguran da će niti SDP niti Možemo! bili skloni podržati. SDP je najjača lijeva stranka, ali pitanje je vidljivosti njegovog lidera te će se Možemo! i SDP morati dogovoriti koga će predstaviti kao lidera. Tu neće biti mjesta za Puljka, a ako su njegove ambicije da bude premijer, bit će problema. Ja kod njega vidim tu ambiciju”, smatra Stipić. Ipak, dodaje kako ovi izbori nisu toliko veliki da mogu pokazati budućnost nacionalnih izbora.









Pobjeda nad političkim podzemljem

Glede pobjednika izbora, Stipić se slaže s anketama i ne očekuje prevelika iznenađenja u nedjelju. Puljak će pobijediti, a zadovoljan je i što mu nije naštetila tzv. “seks gate afera”, a čime su se skresala krila političkom podzemlju.

“Da im je to uspjelo, pokušali bi defamirati političke protivnike na vrlo niskoj i vulgarnoj razini i na sljedećim parlamentarnim izborima. Ako Puljak pobijedi, to je dobro za demokratske procese jer će pokazati podzemlju kako građani ne honoriraju takve namještaljke”, komentirao je zadovoljno Stipić.

Komentirajući kako će gradsko vijeće izgledati nakon nedjelje, Stipić smatra kako neće doći do velikih promjena što se tiče sastava aktualnih stranaka u njemu, samo omjer snaga.









“Vjerojatno će Puljak pojačati svoj rezultat a Pametno za Split i Dalmaciju, Možemo! i desna koalicija će se boriti za ulazak u vijeće, a po tome će se vidjeti buduća suradnja. Desnica sigurno neće podržati Puljka već će se prikloniti HDZ-u i Kerumu, a Pametno i Možemo neće imati drugog izbora osim Puljku pružiti ruku jer su ga građani dvaput izabrali u godinu dana. Ostali igrači vijeća nemaju luksuz odbijati ga, morat će s njime sjesti, dogovoriti projekte i za njih je to politički oportuno”, rekao je Stipić dodajući kako je, po svemu sudeći, činjenica da splitski građani podržavaju Puljka. Naveo je i kako očekuje da će HDZ imati isti ili manji broj zastupnika.

Đogaš preveliki gospodin za HDZ?

Govoreći o HDZ-ovoj poziciji u cijeloj priči, Stipić odbacuje mišljenja kako je Zoran Đogaš “alibi kandidat” te kako je Plenkoviću izrazito stalo do splitske pobjede. No, Đogaš je, čini se, HDZ-u vrlo problematičan, a istovremeno i kvalitetan.

“Đogaš je trenutno vjerojatno najbolje što HDZ može ponuditi, on je svojevrsni klon Andrea Plenkovića. Ako gledate kandidate koje HDZ inače u zadnje vrijeme postavlja, jako podsjećaju na njegov stil i obrazovanje. Međutim, problem kod HDZ-a je što Đogaš nije autentični izbor prosječnog HDZ-ovog birača. Đogaš je gospodin, sveučilišni profesor, ne bih se začudio da HDZ-ova lista dobije više glasova od Đogaša”, rekao je Stipić. Dodao je i kako bi HDZ sigurno rado dobio drugi najveći grad u Hrvatskoj, time više jer su na zadnjim lokalnim izborima po prvi put zavladali Osijekom.

Stoga bi ovo mogao veliki poraz za Plenkovića, ali Stipić stoga primjećuje i Plenkovićevu opreznost.

“Plenković je oprezniji u ovoj kampanji, prije je non stop bio u Splitu to mu je bio glavni grad na prošlim izborima koje je trebao obraniti”, uočava Stipić vjerujući kako će ipak gubitak Splita nekako uspjeti izrelativizirati. No, Puljaku bi se, ako pobijedi s velikom razlikom, povećala ambicija za na nacionalnoj razini.

“Mislim da je to njegov konačni cilj”, procijenio je Stipić Puljkove ambicije i želje.