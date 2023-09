Ljevica priprema novog čovjeka za Pantovčak: Spominje se ime nasljednika

Autor: Ivana Violić/7dnevno

Najpopularniji političar u državi, opis je to, barem ako je suditi po anketama, predsjednika Zorana Milanovića, ali i opis koji je za dugogodišnje pratitelje domaće političke scene svojevrsno iznenađenje jer je Milanović na našoj političkoj sceni ostao upamćen kao jedan od najlošijih premijera.

I nije to bilo tako davno – Milanović je državu vodio prije samo nekoliko godina, kada je u svojem vladajućem timu imao Milanku Opačić, Željka Jovanovića, Ranka Ostojića, Vesnu Pusić i Freda Matića. Ukratko, sve one od kojih se dobrom dijelu desne populacije u Lijepoj Našoj diže kosa na glavi. No ta ista desna populacija s Milanovićeva stola u posljednje vrijeme zoblje mrvice pa ga kuje u zvijezde i od njega stvara novog lidera desnice, koji nastupa vrlo provokativno prozivajući i one s kojima je do jučer kao prvi čovjek SDP-a blisko surađivao.

Istodobno i svojima na ljevici koja prolazi kroz tešku krizu laska konfliktima koje vodi s utjecajnim HDZ-ovcima pa na taj način, u situaciji u kojoj SDP vođen Peđom Grbinom klizi u sunovrat, vrlo lukavo vodi politiku balansa. Treba, međutim, znati da, ma koliko predsjednička pozicija bila ugledna i utjecajna, Milanović danas nema ni približne ovlasti, pa ni odgovornost kakvu je imao kao premijer.





On je svoju ulogu sveo na onu društveno-političkog kroničara i svojevrsnog političara koji pritom još nema nijednog ozbiljnog konkurenta koji pretendira na predsjedničku funkciju i koji bi mu civilizirano rekao: “E sad si pretjerao.”

Proruski stavovi

Dapače, čini se da na aktualnoj političkoj sceni koja se načelno bori s golemom kadrovskom krizom ne postoji netko tko bi mogao ući u ring s predsjednikom Milanovićem koji riga vatru čim mu netko stane na žulj.

Malo je onih koji u takvom verbalnom ratu imaju snage sudjelovati pa je možda i zbog toga predsjednik Sabora Gordan Jandroković odustao od utrke za Pantovčak i sraza s Milanovićem. U nju bi, prema tezama iz HDZ-a, mogao ući smireni vitez Željko Reiner iako se i u vladajućoj stranci pitaju je li on doista spreman na ovaj se način kockati svojom političkom karijerom.

Svoju je političku karijeru na kocku odavno stavio Grbin oslanjajući se na Milanovića i njegove smjernice i sada nakon što je predsjednik jasno dao do znanja da on i bez SDP-ove potpore može izaći u borbu za novi mandat. Unatoč toj poruci, Grbin je odlučio ostati uz Milanovića, što mu se obilo o glavu na onoj konferenciji za novinare na kojoj je ekipa iz Možemo poručila da samostalno izlaze na parlamentarne izbore. S tom su porukom u vodu pala sva Grbinova nadanja o velikoj lijevoj koaliciji za rušenje Plenkovića preko koje bi se on bez puno znoja domogao premijerske fotelje. Od toga nema ništa, Grbinu je premijerska fotelja sve dalja, a veliko je pitanje hoće li Možemo s njegovim SDP-om u suradnju i nakon parlamentarnih izbora kao što se on nada.

Kako zasad stvari stoje, mogao bi mu ostati samo Most, ako i za time bude potrebe. U sjeni tih preslagivanja u oporbi nalazi se upravo Milanović. Ekipa iz Možemo zahtijevala je, naime, od Grbina da se distancira od Milanovića, njegove desničarske retorike i proruskih stavova, a kada su uvidjeli da on to ne može učiniti, zahvalili su se na ponudi i nastavili svojim putem. Sličan scenarij mogao bi doživjeti i Milanović u pripremi za predsjedničke izbore jer će Možemo navodno i na njima imati svojeg kandidata. Upućeni tvrde da bi Milanovićev konkurent na ljevici mogao biti saborski zastupnik Bojan Glavašević, kojega bi ekipa iz Možemo podržala kao svojeg kandidata i oko kojega bi nastojala okupiti stranke ljevice.

Prema tezama s lijevog spektra, Glavašević bi kao svježe, a opet dobro poznato lice mogao ozbiljno konkurirati Milanoviću jer je riječ o intelektualcu koji iza sebe ima konkretno i korektno političko iskustvo. Osim toga, Glavaševića opisuju kao istinskog i vjerodostojnog predstavnika lijevog biračkog tijela koji je, doduše, karijeru gradio i u Milanovićevoj vladi, i to kao predstojnik ureda nekadašnjeg ministra branitelja Freda Matića. S Matićem je Glavašević radio na objavi Registra branitelja, a poznat je i kao jedan od autora Zakona o pravima žrtava seksualnog nasilja tijekom oružane agresije na RH u Domovinskom ratu.









Dobar start

Na parlamentarnim izborima održanima 2015. godine baš ga je Milanović postavio na izbornu listu koalicije Hrvatska raste, ali on se tek iduće godine učlanio u SDP, koji je napustio 2018. godine, odlazeći iz Predsjedništva stranke zbog neslaganja s tadašnjim šefom Davorom Bernardićem.









Nakon što je napustio SDP, Glavašević se pridružio ekipi iz Možemo kao nezavisni zastupnik koji je u Sabor ušao s posljednjeg mjesta na listi u šestoj izbornoj jedinici osvojivši korektnih 3000 preferencijskih glasova, što je po riječima njegovih simpatizera dobar start i dobar pokazatelj da bi on uz kvalitetnu medijsku kampanju i na predsjedničkim izborima na razini države mogao postići korektan rezultat.