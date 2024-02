Ljevica potpuno revoltirana, sprema se veliki udar: Šuška se o masovnom prosvjedu

Autor: I.G.

Nakon saborske sjednice na kojoj se izglasalo Ivana Turudića glavnim državnim odvjetnikom lijeva je oporba održala sastanak na kojemu su dogovarali zajedničke akcije.

Prema informacijama kojima raspolaže portal Dnevno, prosvjed bi se trebao održati 17. veljače. Nagađa se kako će se održati na Markovu trgu, iako to još nije potvrđeno. Lokacija prosvjeda ovisi o tehničkim detaljima, a jedan od prvih je pitanje je li lokacija slobodna..

Lijeva oporba još mora dogovoriti i detalje, no kažu nam da je raspoloženje takvo da bi to trebalo biti okupljanje na kojemu bi uz red političkih govora mogao ići red glazbe i zabave.

Milanovićeva poruka

Podsjetimo, Predsjednik Zoran Milanović oglasio se nakon što je u Saboru Ivan Turudić izabran za glavnog državnog odvjetnika. Rekao je kako nije čuo za Plenkovićevu poruku DORH-u, ali da ‘će dobiti i on od nekoga poruku’. “Često na proljeće rijeka pravde dođe. Ja sam poslao dokumente, a pismo”, rekao je predsjednik uvodno.

“Ovo je protiv put od Tita da partija odlučuje o čovjeku koji hapsi i zatvara. Ovo je nacionalna katastrofa. Nisam poslao pismo, u dokumentima je vrlo jasno prikazano o kakvom tipu se radi. Ova romansirana biografija Madame de de Pomadeur i Tureta je višak. Ukazuje da se radi o osobi koja je s razlogom trebala biti predmet interesa DORH-a, a sada se izvlači zašto nisam reagirao 2015.? Bio sam premijer, ne diktator”, rekao je Milanović.

“Svaka čast lipoj i radosti, to je nebitno, najstrašnije je da su se ti ljudi našli u tim okolnostima”, rekao je o sastanku s Mamićem. “Javnost bi, da je to zabranjeno, bila prikraćena za saznanja o kakvim vucibatinama imamo posla. I sad bi to zabranili. Pozivam na otpor ugnjetavačima. Po Plenkoviću se to ne bi trebalo objaviti, a ovo je informacija koji javnost mora znati”, naveo je i ponovio da će kao predsjednik pomilovati svakoga tko bude osuđen zbog tog zakona o curenju informacija.

Možemovci prosvjeduju

Revoltirani odabirom Turudića za glavnog državnog odvjetnika, članovi i simpatizeri stranke Možemo prosvjeduju na Markovom trgu, a govore da će tamo provesti cijelu noć.

Saborska zastupnica stranke Možemo Jelena Miloš podijelila je na društvenim mrežama fotografiju na kojoj se vidi kako se sa svojim kolegicama, Dalijom Orešković i Uršom Raukar, još uvijek nalazi na Markovom trgu.









Još smo tu, noć je mlada! Hvala svima vama koji ste nam se pridružili danas, poslali poruku ili podijelili poziv.

A vi koji niste stigli – stignete još večeras i ujutro!

Znate gdje ćete nas naći. 🙂 Posted by Jelena Miloš on Tuesday, 6 February 2024

“Još smo tu, noć je mlada! Hvala svima vama koji ste nam se pridružili danas, poslali poruku ili podijelili poziv. A vi koji niste stigli – stignete još večeras i ujutro! Znate gdje ćete nas naći”, poručila je.