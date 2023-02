‘LJEŠNJACI SU OČIŠĆENI!’ Stigla mu kratka poruka i promijenila mu život, nevjerojatna priča iz Podravine: ‘Mogu si zamisliti što mu je tada prolazilo kroz glavu’

Autor: L.B.

Iz Podravine stiže nevjerojatna priča. Naime, jedan Ludbrežanin ni sanjao nije da će mu najobičnija vreća lješnjaka donijeti bogatstvo i preokrenuti mu život.

Sve je zapravo počelo s Ljubljanskom bankom i krajnjim nepovjerenjem jednog mještanina ludbreške Podravine prema bankama. On je za bivše države svoju ušteđevinu čuvao u Ljubljanskoj banci, a nakon što je poslije raspada Jugoslavije došlo do velikih problema s ušteđevinom mnogih stanovnika Hrvatske koji su ostali bez teško stečenog novca, to se dogodilo i prvom protagonistu ove priče.

Tako je ovaj Podravec sam sebi rekao da više ne da lipe ni centa u banku te da će svoj novac čuvati doma u „čarapi“. Priskrbivši pristojnu svotu novca, čovjek je umro, a novac je od tada bio na čuvanju kod njegove supruge. Prikupio je 100 tisuća kuna i 20.000 eura, piše Podravski.





‘Ono što se dogodilo, promijenilo mu je život’

Nakon što je ostala sama, ona se pak bojala novac držati u ladici, čarapi ili pod krevetom, pa se sjetila jedne lokacije gdje potencijalni lopovi neće tražiti novac.

“Ona je tada odlučila novac sakriti u vreću s lješnjacima koja se nalazila u šupi. Sakrila je novac u sredinu vreće i tako mirno spavala, jer si je mislila, pa kome trebaju neočišćeni lješnjaci, lopovi to sigurno neće ukrasti”, kazala je Podravskom sugovornica dobro upućena u događaj jer je u prijateljskim odnosima s najvećim dobitnikom u ovoj priči.

Nažalost, žena je ubrzo umrla nakon svog supruga te nikome nije rekla za novac, niti za njegovu lokaciju.

“Nakon njezine smrti njihov unuk došao je na imanje i vidio je da, između ostaloga, ima i nešto lješnjaka. Odlučio je dati ih strojno očistiti. Odnio ih je svom poznaniku koji ima odgovarajući stroj, a ono što se dogodilo promijenilo je njegov život”, objašnjava sugovornica.

‘Lješnjaci su očišćeni’

No, pravi junak ove zgode zapravo je poznanik sa strojem za čišćenje lješnjaka.

Osim slučajnosti, u priču se umiješala i sreća. Mogao je samo ubaciti sadržaj vreće u stroj, no to nije napravio, već je lješnjake sipao pomalo u stroj. Kad su iz vreće ispala dva svežnja novca, njegovom čuđenju nije bilo kraja.









“Mogu si zamisliti što mu je tada prolazilo kroz glavu. On je odlučio novac vratiti sadašnjem vlasniku lješnjaka. Možemo se samo pitati tko bi od nas to učinio”, istaknula je sugovornica.

No, junak ove priče nije imao dvojbe. Stavio je svežanj novca na vreću u kojoj ih je našao, fotografirao i to poslao sretnom nasljedniku s porukom da su mu lješnjaci očišćeni. Je li vlasnik lješnjaka nagradio poštenog nalaznika, nismo uspjeli doznati, no ovakve priče vraćaju nadu u ljude i poštenje, ali i pokazuju kako nikad ne znamo što nas čeka u sljedećem trenutku.

Fotografiju koju je sretni Ludbrežanin dobio, možete pogledati OVDJE.