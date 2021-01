LIJEVI I DESNI VETERANI NE IDU RUKU POD RUKU: Žiniću nakon rata kuća ‘na izvolte’, drugi branitelji dizali kredite!

Radnička fronta je istaknula transparent protiv, kako oni smatraju, uzurpacije stambenih prostora od strane sisačko-moslavačkog župana Žinića.

Žinić i njegova obitelj se nalaze u posjedu ili koriste već četiri kuće, no od RH su dobili i kuću izbjeglih Srba u kojoj trenutno borave bez naknade, a nedavno je otkriven i stan u Zagrebu. Podsjetili su na to da su u blizini ove kuće mnogi ostali bez doma, kao i na kriminal u poslijeratnoj obnovi.

Žele da se iseli odmah!

U Radničkoj fronti smatraju da je potrebno da Žinić odstupi i da što prije iseli iz ove kuće u koju, kako oni smatraju, nije trebao ni useliti. Naime, Žinić i njegova supruga su prije rata

živjeli u kući s njegovim roditeljima, koja je ostala čitava, a po povratku iz progonstva su uselili u novu kuću koju je 1995. RH otkupila od izbjeglog Jove Paspalja i njegove obitelji.

Napominju kako je obitelj Jove Paspalja rekla da je i sam Žinić sudjelovao u ponudama za otkup od strane RH, što bi za RF predstavljalo izrazito gnjusan čin u kojem se izbjeglištvo

drugih koristi za ostvarivanje osobnog probitka kroz institucije. Podsjetili su i na to da je Žinić od 1995. do 2008. plaćao samo 100 kuna za život u ovoj kući, dok od 2008. nije plaćao ništa. Na njegovu obranu da je kuću dobio kao veteran Domovinskog rata podsjetili su da mnogi drugi veterani nisu bili u prilici riješiti svoje stambeno pitanje kao što je to učinio sisačko-moslavački župan.









“Neki naši članovi, koji su također veterani, su morali dizati kredite kako bi riješili svoje stambeno pitanje, neki žive u podstanarstvu, a jednog našeg člana, također veterana, uskoro čeka deložacija. Vjerujemo da bi bilo drugačije da su HDZ-ovci”, iznose iz RF-a.

Poručili su da Republika Hrvatska treba svakako pomoći ljudima na Baniji da obnove svoje domove, imajući pritom kao prioritet one slabijeg imovinskog statusa, kojih u ovoj regiji ne

manjka, a pritom ne ponavljajući potkradanja koja su se događala kada je Žinić bio zadužen za poslijeratnu obnovu.

“Dok Žinić raspolaže raznim stambenim prostorima, mnogi su ovdje izgubili krov nad glavom. Pritom za nas prioritet predstavljaju ljudi slabijeg imovinskog statusa. Naravno, njima nije potrebno samo mjesto za stanovanje, nego i oživljavanje nekad bogate industrije ovoga kraja”, stav je RF-a.









Na kraju su Žinićevu ostavku sa stranačke funkcije i najavu da se neće kandidirati za župana na predstojećim izborima ocijenili kao nedovoljne:

“Iz prve ruke smo vidjeli kako izgleda organizacija pomoći nastradalih u potresu koju je župan trebao organizirati. Samo zbog toga je trebao dati ostavku. Nakon ostavke bi trebao i vratiti sve stambene prostore koje je uzurpirao”, odlučni su u RF-u.