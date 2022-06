LIJEPE PRIČE, SLAB RAD, ŠTO ĆE IZGLASAT NJEMAČKA?! SDP-ovac i HDZ-ovac o pravima Hrvata u BiH

Autor: Ivor Kruljac

Nepojavljivanje čelnika HDZ-a BiH, Dragana Čovića na sastanak u Bruxellesu o BiH, zbog kako je naveo, toga što su tamo bile samo Bošnjake i srpske stranke (a gdje je hrvatskog predstavnika predsjedništva BiH prozvao još jednim bosanskim predstavnikom), bila je tema emisije “U mreži Prvog” na hrvatskom radiju HRT-a.

Tako je Tomislav Sokol, HDZ-ov zastupnik Europskog parlamenta u emisiji naveo kako podržava Čovićev potez, ocijenivši ga logičnim, a kako se Komšić, kao lažni predstavnik, bira od 2006. godine- Za to krivi aktivnosti i djelovanja stranih predstavnika koji su prije dvadesetak godina promijenili pravila, što se, ističe ne vidi samo kod Komšića, već i kod Doma naroda te je time nastala mogućnost isključivanja Hrvata iz izvršne vlasti.

“Ono što je važno je da se doista zapadne sile tu angažiraju u punom smislu riječi, dakle, ne samo na riječima, nego konkretnim djelima, pritisnu one koji ne žele dogovor, koji blokiraju, a to su Bošnjaci. Hrvati žele minimum, da biraju svoje političke predstavnike, a to su već imali po Daytonskom mirovnom sporazumu”, rekao je Sokol.





Dobra analiza, loš rad?

SDP-ov Arsen Bauk osvrnuo se na Sokolov povijesni prikaz situacije u BiH, dajući mu dobru ocjenu, ali ubrzo mu je, kao članu vladajuće stranke uputio kritiku kako Sokol nije analitičar, a izostaje rad diplomacije.

“Kao predstavnik stranke koja je na vlasti mislim da pokušava bježati od glavne teme, a to je zbog čega je hrvatska diplomacija i hrvatska vlada ovako pasivna po tom pitanju u međunarodnim okvirima pa prepušta ili ostavlja na vjetrometini predsjednika Republike da se sam de facto angažira na način na koji se angažira. Sve ovo što je rekao kolega Sokol je točno, ali ne vidimo rezultat rada hrvatske diplomacije”, prigovorio je Bauk dodajući kako je utjecaj međunarodne zajednice u ovom pitanju ključan, ali kako barem jedan dio saveznika koje Hrvatska računa ne ide u željenom smjeru.

“Mi ćemo napraviti sve što je u našoj moći da rezultati glasanja budu onakvi kakvi mi mislimo da bi trebali biti”, komentirao je Sokol, nakon što je Bauk rekao kako se nada minimumu prema kojemu bi HDZ uspio spriječiti njemački parlament u glasovanju o rezoluciji BiH.

Rat u Ukrajini smirio BiH?

Uz dvojicu političara, u razgovoru je sudjelovao i vanjsko politički analitičar Denis Avdagić koji je naveo kako je ruski napad na Ukrajinu otklonio mogućnost ratnog sukoba u BiH, a SAD je će biti ključan za izborne promjene budući da je ta država inicirala Dayton.

“Mogućnost destabilizacije u smjeru nečega što nitko ne želi vidjeti, a to je da doista dođe do nekakvog sukoba nižeg ili višeg intenziteta, zapravo je odbačeno samim napadom Rusije na Ukrajinu, ali je zbog toga istovremeno izostala mogućnost da situacija u BiH bude u primarnom fokusu SAD-a”, ocijenio je Avdagić.

Osvrnuvši se na glasanje njemačkog parlamenta, ustvrdio je kako je to nebitno jer Njemačka i sama ima svojih problema oko njihovog izbornog zakona. Avdagić je zaključio kako su Bruxelleski skup svi iskoristili za predizbornu kampanju u BiH ali da i to također smiruje tenzije i reže krila onima koji pozivaju na dizanje oružja.