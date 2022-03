LIJEPA MAĐARICA OŠTRA KAO BRITVA! Orbanova udarna igla upozorava narod: ‘Što ako oni osvoje vlast? Ovako se manifestira svjetski poznata ljevičarska sloboda medija”

Autor: N.K

Mađarska Vlada javlja kako je u ponedjeljak ujutro došlo do hakerskog napada na neke od vodećih konzervativnih mađarskih portala kao što su Mandiner, 88.hu, Figyelo i Metropol.

U priopćenju stoji kako se čitateljima prija gašenja portala pojavila sljedeća poruka: “Ova stranica je dio državne propagande! Mi vam donosimo istinu! Neovisno novinarstvo umjesto državne propagande”.

Do objave o ovom navodnom hakerskom napadu dolazi samo par dana prije parlamentarnih izbora u Mađarskoj koji se održavaju 3. travnja.

U objavi na Facebooku na ovaj događaj osvrnula se mađarska ministrica pravosuđa Judit Varga koja je pozvala izborne promatrače iz Organizacije za europsku sigurnost i suradnju (OSCE) da obrate pažnju na napade. Izrazila je sumnju da je napad izvršila liberalna ljevica, a u priopćenju Vlade stoji kako postoje sumnje na hakersku grupu Anonymus, međutim video u kojem priznaju napad nije objavljen na njihovim službenim stranicama. Grupa je inače izrazito angažirana u podršci Ukrajini uslijed ruske agresije.

“Ovako se manifestira svjetski poznata ljevičarska sloboda medija”, napisala je ministrica Varga. Pritom se zapitala što čeka Mađare ako ljevičari 3. travnja preuzmu vlast.

“Da li nas ovo čeka, zabrana portala i napadi na novinare? Je li ljevica angažirala kriminalce za kampanju? Hoće li ovo biti uključeno u izvješće promatrača? Čini se da smo skrenuli s koncepta ‘ne odobravam to što govoriš, ali ću do smrti braniti tvoje pravo da to kažeš’ i skrenuli prema dogmi ‘ako nisi s nama, ušutkat ćemo te'”, napisala je Varga između ostalog.

Žestoko kritizirala Europu

Inače, Mađarska aktualna administracija u konstantnom je sukobu s vrhuškom Europske unije. Optužbe padaju s jedne i s druge strane. Orbana obično optužuju za manjak demokratičnosti i kršenje prava seksualnih manjina, a Mađarska Europu za manjak suvereniteta u njezinim institucijama i petljanje u ono što bi prema Orbanovoj administraciji trebalo ostati u domeni nacionalne države.

U tom pogledu, i Varga Judit nema zadrške kada su posrijedi njene oštre opaske o Europskoj uniji. Iako Mađari tvrde kako su u potpunosti odani projektu EU i da će biti posljednji koji će izaći nje, ministrica pravosuđa Judit Varga ne skriva kritike na račun europskih dužnosnika.

“Europski parlament sa svojom liberalnom većinom i koji ne ostavlja dojam neovisne institucije još jednom se pozvao na dobri stari članak 7. i kritizirao Mađarsku. Potpuno je suludo da u vremenima kada se Unija suočava sa izazovima bez presedana i kada bjesni rat u našem istočnom susjedstvu i kad bi svi trebali raditi na tome da sačuvamo mir i sigurnost Europe, i dalje postoje oni koji prozivaju Mađarsku i traže kaznu uzvikujući uobičajene liberalne mantre. Štoviše, Europska ljevica opetovano sahranjuje vladavinu prava u Mađarskoj dok njihovi prijatelji istovremeno žele uvući Mađarsku u rat. Nećemo dopustiti lijevim saveznicima Bruxellesa da mađarski narod plaća cijenu rata”, objavila je na društvenim mrežama u utorak.