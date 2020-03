LIJEČNIK KOJI SE PROŠLI TJEDAN SASTAO S PUTINOM IMA KORONU! Nisu nosili zaštitnu opremu

Liječnik, koji je prošlog tjedna proveo Putina kroz glavnu moskovsku bolnicu za pacijente zaražene koronavirusom, pozitivan je na koronavirus.

Ruski predsjednik Vladimir Putin posjetio je bolnicu Komunarka prošlog tjedna te je razgovarao s doktorom Denisom Procenkom, a tijekom razgovora nisu nosili zaštitnu opremu.

Kremlj je objavio da se Putin redovito testira na koronavirus te da je sve u redu.

The doctor who gave Putin a tour of Moscow’s main coronavirus hospital last week has… himself been diagnosed with the virus. https://t.co/JXP3fatPYD

