LIJEČNIK KOJI JE PREŽIVIO PAKAO ŠKABRNJE: ‘Odlučio sam, uhvate li nas, da ću pucati u sebe. Metak za to je bio spreman’

Ugledni zadarski liječnik Boris Dželalija za Slobodnu Dalmaciju se prisjetio Škabrnjske tragedije. Dželalija je bio dragovoljac Domovinskog rata, a na bojišnicama u zadarskom zaleđu bio je član mobilnih kirurških ekipa.

U Škabrnji je bio od 15. studenog 1991., a trećeg dana otkako je došao uslijedio je zastrašujući napad na mjesto.

“U ponedjeljak ujutro, malo prije sedam sati, probudili su me zvukovi granata. Bio sam u kući Danke Dražine, kod nje je u podrumu bila organizirana ambulanta. Slušali smo jezivu buku. Našu smjenu koja je trebala doći u osam sati nismo dočekali, nisu se mogli probiti do Ambara”, ispričao je.

Pod kišom granata u improviziranu ambulantu u jednom trenutku uletio je jedan Škabrnjanin koji je u panici vikao da mu je majka ranjena te da joj noga ‘visi’. Pod kišom granata izašli su van kako bi joj pomogli.

“Našli smo jadnu, ranjenu ženu, ležala je u mukama, blijeda. Imala je otvorenu ozljedu i jako je iskrvarila. Zbrinuli smo joj ranu i imobilizirali nogu, stiglo je sanitetsko vozilo kojim su uspjeli odvesti ranjenu ženu u zadarsku bolnicu i spasiti joj život.”

Potom su dobili još jednu dojavu o ozlijeđenoj ženi, ali kad su stigli do nje već je preminula. Od kiše granata (“sve se treslo i tutnjalo”) skrili su se doslovno u rupu koju je u dvorištu iskopao muž pokojnice za popravak automobila. Tek nakon dva sata uspjeli promoliti van. Čuli su korake, srećom, bili su hrvatski vojnici.

Satima su bježali kroz kišu metaka, kaže.

“Ne znam kako nismo poginuli. No ja sam svoj pištolj repetirao još dok smo bili skriveni u kanalu. Kad smo izišli iz kanala, pitali su me što mi to znači. “Ako čujete pucanj, više se nećemo vidjeti. Ako ne, vidimo se…”, odgovorio sam im. Znate, čvrsto sam odlučio da ću, uhvate li nas, pucati u sebe. Da se neću predati, da neću dospjeti u njihove ruke. Metak za to je bio spreman, a odluka sigurna”, prepričao je Dželalija svoje iskustvo za Slobodnu.

Ipak, uspjeli su se izvući i izbiti na Jošane. No, i danas su mu slike žive.

“Čovjek koji je iz Škabrnje, poput mene, uspio izvući živu glavu trebao bi se radovati, ali to su teški ožiljci. Nema čovjeka koji je prošao rat a da nema PTSP, samo je pitanje kako se tko nosi s tim. Ja se svaki dan borim da “preskočim” istinu. Zaokupljen sam poslom, obitelji, sportom…”, ispričao je za Slobodnu.