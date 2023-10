Liječnik iz Gaze pokazao sav očaj: Rane tretira ovim proizvodom iz trgovine

Dok humanitarna kriza u Gazi izmiče kontroli, Egipat je pristao dopustiti prolaz kamionima pomoći u izoliranu enklavu.

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) kaže da je pet kamiona s medicinskim potrepštinama spremno na graničnom prijelazu Rafah koji povezuje Gazu s Egiptom.

Situacija u Pojasu Gaze je sve teža, palestinski zdravstveni dužnosnici procjenjuju da je više od 3700 ljudi ubijeno od početka izraelskih zračnih napada, koji su nastupili kao odgovor na upad i ubojstva Izraelaca od strane militanata Hamasa.

Stanje je dodatno eskaliralo nakon bombardiranja u bolnici al Ahli pri čemu je poginula najmanje 471 osoba. Hamas kaže da je uzrok bio izraelski zračni napad, ali Izraelske obrambene snage i američke obavještajne službe kažu da je bolnicu pogodila raketa koju je neuspješno lansirala skupina palestinski Islamski džihad, saveznik Hamasa.

Koliko je teška situacija u Gazi pokazao je kirurg koji radi u bolnici.

Kaže, bakterijske infekcije rana mora liječiti octom iz trgovine na uglu jer medicinske zalihe ponestaju.

Dr. Ghassan Abu Sittah, kirurg Liječnika bez granica (MSF), objavio je sliku boce octa na društvenoj platformi X, bivšem Twitteru.

Vinegar from the corner shop to treat pseuodomonas bacterial wound infections. Its come to that. pic.twitter.com/mEE4haHMyj

— Ghassan Abu Sitta (@GhassanAbuSitt1) October 19, 2023