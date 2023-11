Liječnici otkrili u kakvom je stanju Banožić, posjetio ga kolega Medved

14:00 Liječnici iz KBC-a Osijek drže presicu Zamjenik ravnatelja bolnice Krunoslav Šego dao je izjavu za medije. “Izvan je životne opasnosti. Nalazi ne pokazuju nikakvu progresiju ozljeda. I dalje se ne sjeća nesreće, i dalje nije pri punoj svijesti. S njim se može komunicirati, ali to nije puna svijest”, rečeno je. Dodali su: “Ne vjerujem da policija u ovom stanju može dobiti nekakve relevantne informacije od njega”, rekao je.

13:10 Ministar Davor Božinović upitan je li Banožić vozio prebrzo i bio pod utjecajem alkohola

“Sigurno će se u jednom trenutku na to referirati, nisam siguran hoće li to separatno objaviti. Nije objavljeno jer se provodi… Jučer je bio očevid, danas je kaznena prijava, ide kriminalističko istraživanje svojim dijekom. Policija i ŽDO imaju informaciju, kad oni odluče objaviti, to će i napraviti”, rekao je.

“Županijsko državno odvjetništvo je od početka preuzelo očevid”, rekao je.









Na dodatna novinarska pitanja kako je moguće da nema informacije o tome kojom je brzinom vozio njegov dojučerašnji kolega i je li bio alkoholiziran rekao je da ne izbjegava odgovor, ali da se takve informacije njemu ne podnose u kriminalističkom istraživanju.