LIJEČNICI MU SE BORE ZA ŽIVOT, NA RESPIRATORU JE: Mladić napadnut na svadbi u Imotskom imao je višestruko krvarenje u mozgu

Autor: Dnevno.hr

Slobodna Dalmacija piše kako je mladić (27) koji je teško ozlijeđen u subotu na vjenčanju u Imotskom, i dalje životno ugrožen.

Podsjetimo, u subotu oko 19.20 sati u Ulici Vladimira Nazora došlo je do fizičkog sukoba između dvije osobe, u kojoj je jedna pretrpjela teške ozljede, dok je druga pobjegla s mjesta događaja. Policija je naknadno našla i uhitila napadača, te je Policijska uprava splitsko-dalmatinska izvijestila da je muškarac doveden u službene prostorije radi daljnjeg kriminalističkog istraživanja. Kako smo već ranije pisali do sukoba je došlo tijekom proslave vjenčanja, u kojem je došlo prvo do verbalnog nasilja.

Iz neslužbenih izvora se doznaje da je ozlijeđeni mladić imao višestruko krvarenje u mozgu, te je podvrgnut operativnom zahvatu u KBC-u Split, piše Slobodna Dalmacija.





Trenutno se nalazi na odjelu Jedinice intenzivnog liječenja, te je priključen na respirator. Prema posljednjim informacijama, njegovo je stanje i dalje teško te je životno ugrožen.

Navodno mu je pogledao djevojku

Dalmatinski portal objavio je detelje o nasilju koje se dogodilo na krvavoj svadbi. S njihovim novinarima je razgovarala osoba koja je bila na svadbi i koja im je ispričala detalje, ali želi ostati anonimna.

Govori kako je do tučnjave došlo prije svadbe na kojoj su oba mladića bila gosti, a svemu je kumovao i alkohol.

“Mladoženjin prvi rođak iz Imotskog je već prije svadbene večere bio dobro pod gasom. Sin poznatog imotskog ugostitelja mu je u jednom trenutku navodno pogledao djevojku, što se ovom nije svidjelo. Nokautirao ga je nogom u glavu”, rekla je osoba koja se našla u istom društvu dodavši kako je mladić pao na zemlju, udario glavom i izgubio svijest.

U blizini je bio mladić koji radi u hitnoj ambulanti te je ubrzo vozilo došlo po ozlijeđenog. Tada je došla i policija, koja je obavila očevid te nakon nekoliko sati uhitila počinitelja.