LIHVARSKOJ FIRMI PROCURILA I IMENA DJECE! Ovo je žena koja stoji iza najveće u Hrvatskoj: Pozadina skandala posebno je zabrinjavajuća

Autor: Iva Međugorac/7dnevno

Posao s otkupom i naplatom dugova u posljednjih je nekoliko godina u Hrvatskoj procvjetao, što i nije čudno kada ga baš nitko od državnih institucija u našoj zemlji ne nadgleda pa shodno tome nije poznato podrijetlo njihova novca, a ne postoje ni pravila koja su važeća za banke pri ulasku na tržište. Jednako tako, nema ni regulativa koje vrijede za banke, osiguranja ili bilo koje druge tvrtke koje se bave prodajom bilo koje vrste financijskih proizvoda.

Kada jednom banke takvim tvrtkama prodaju dugove, na što one i imaju zakonsko pravo, tada se ulazi u veliku sivu zonu koju ove tvrtke višestruko koriste i na kojoj zarađuju milijarde. Poslovanje u toj istoj sivoj zoni ovih je dana rezultiralo jednim od najvećih sigurnosnih skandala u povijesti hrvatske države jer je od utjerivača dugova, tvrtke EOS Matrix, procurilo više od 181 tisuću osobnih podataka, među kojima su i podaci maloljetnika.

Ogroman propust

Drugi je ovo slučaj ogromnog curenja podataka, krajem prošle godine istraga je otvorena zbog curenja 77 tisuća osobnih podataka iz tvrtke B2 Kapital, još jedne agencije za naplatu potraživanja. Baš kao i u ovom prvom slučaju, i sada kada se problematizira EOS Matrix, Agencija za zaštitu osobnih podataka započela je nadzorno postupanje, ali tek nakon što je slučaj dospio u medije. Bilo kako bilo, postoji osnovana sumnja kako niz agencija za naplatu potraživanja koje posluju na području naše zemlje djeluje umreženo preko baze podataka, što je nedopustivo i što je po svemu sudeći i razlog zbog kojega su podaci procurili.





U ovom konkretnom slučaju riječ je o 181.641 zapisu u kojem se uz ime i prezime te datum rođenja navodi i OIB dužnika, a osim dužnika, tu su i jamci, založni dužnici i sudužnici, s tim da je najspornije to što baza EOS Matrixovih podataka sadržava osobne podatke 294 maloljetne osobe, iz čega nije teško zaključiti da su upravo oni skupljali osobne podatke o maloljetnicima, što je prvorazredni skandal. U samom EOS Matrixu potvrdili su da se doista u njihovoj bazi podataka spominju maloljetne osobe, ali oni se pritom pozivaju na pravomoćna sudska rješenja o nasljeđivanju te naglašavaju kako je riječ o osobama za koje je definirano da su nasljednici osoba koje su dužnici.

Priča koja je sama po sebi skandalozna otvara još jedno pitanje – je li EOS Matrix uopće smio obrađivati podatke na ovaj način, a upitno je i kako su oni uopće došli do svih tih podataka kojima raspolažu. Zanimljivo je spomenuti i to da iz EOS Matrixa poručuju kako, bez obzira na ovaj skandal i navode medija o curenju osobnih podataka, ne misle zaustaviti svoje poslovanje, niti ih ova afera na bilo koji način ugrožava, štoviše, oni kažu da to ne utječe na njihov kontinuitet poslovanja, a naglašavaju i da nastavljaju svoje redovne poslovne aktivnosti.

Nema povjerenja

Građani ovim agencijama ni dosad nisu vjerovali, a ako je i bilo onih koji su im vjerovali, s ovom je aferom sve to povjerenje palo u vodu. Kada se govori konkretno o EOS Matrixu, treba reći da je direktorica tvrtke ovdje u Hrvatskoj Barbara Cerinski, koja nerijetko nastupa na raznim konferencijama domaćih medija na kojima progovara o prezaduženim i blokiranim građanima. Inače je Cerinski prema službenoj biografiji rođena u Rijeci, gdje je diplomirala na tamošnjem Ekonomskom fakultetu. Nakon diplome Cerinski se zapošljava u T-Mobileu, gdje je ubrzo preuzela odjel naplate potraživanja u kojem se očito i specijalizirala. Deset godina karijere u T-Mobileu Cerinski je ostavila iza sebe pridruživši se EOS Matrixu, u čijem je razvoju sudjelovala od njegovih začetaka u našoj zemlji.

Šturi su podaci dostupni o Cerinski, a šturo su se pak o ovoj aferi oglasili iz Hrvatske narodne banke naglašavajući kako nemaju ovlasti za stavljanje moratorija na rad agencija za potraživanje. Ništa razgovorljiviji nisu ni u Ministarstvu financija, iz kojeg su poručili kako će do kraja godine predložiti zakon koji će sadržavati mjere za bolju zaštitu dužnika, i to ne samo nakon kupoprodaje potraživanja nego i nakon toga. Zakon dosad, prema tvrdnjama iz Ministarstva, nije donesen jer se čekala direktiva na razini Europske unije. Kao što to i inače biva, i ova afera uspjela se svesti na političko prepucavanje pa su oporbeni zastupnici prozvali premijera Plenkovića i njegovu Vladu, dok je Sandra Benčić i guvernera pozvala da stavi moratorij na odluku o prodaji plasmana i potraživanja i prodaji potrošačkih dugova do regulacije.

Potpuno nezaštićeni

“Država je ostavila građane potpuno nezaštićenima prema utjerivačima dugova, nije stvorila osnovni okvir za zaštitu podataka građana, a riječ je o imenima i prezimenima, OIB-ovima, adresama i brojevima telefona”, izjavila je Benčić u Saboru i najavila prikupljanje potpisa kako bi se zakonski prijedlog pogurao na dnevni red rasprave. Šef SDP-a Peđa Grbin upozorio je da te podatke netko može zloupotrijebiti pa u nečije ime sklopiti primjerice ugovor s teleoperatorom. Dok oporba poziva, a Plenković najavljuje nove zakone, u Hrvatskoj, kada je riječ o ovim agencijama, vlada potpuni kaos.

Ne zna se koliko ih točno ima, nagađa se kako je riječ o njih dvadesetak, a osam velikih posluje unutar svoje udruge HUAN. Bacite li pogled na vlasničku strukturu agencija, lako je zaključiti da se zarada od hrvatskih dugova slijeva na inozemne račune jer je većina agencija u norveškom, luksemburškom, nizozemskom, njemačkom i poljskom vlasništvu. Neke od tih tvrtki zapošljavaju i do sto radnika, a najveća i najpoznatija u Hrvatskoj svakako je B2 Kapital, koja godišnje uprihodi više od 2400 milijuna kuna te ostvaruje dobit od 177 milijuna kuna na godinu.









B2 Kapital posluje u više zemalja, sjedište im je u Oslu, a osnivači hrvatske podružnice registrirani su u dalekom Luksemburgu. EOS Matrix iduća je agencija po veličini, njezini su vlasnici Nijemci, a godišnje ostvaruju prihode koji premašuju 400 milijuna kuna te dobit koja premašuje 110 milijuna kuna. EOS MAtrix je u vlasništvu njemačkog EOS Internationala, a B2 Kapital u formalnom vlasništvu B2 Kapital Holdinga, ranije nizozemske tvrtke Ultimo Netherlands koja je povezana s norveškim kapitalom. Tu je i CEI Zagreb, čiji je direktor mađarski državljanin, ta agencija u vlasništvu je nizozemskog Credit Express Groupa, a sjedište joj je u Amsterdamu.

Strani vlasnici

Jedan od direktora te agencije je Balazs Pados koji je također direktor tvrtke Svea Ekonomi koja je u vlasništvu istoimene tvrtke registrirane na Cipru. U vlasništvu češkog APS Recoveryja je pak APS Croatia, čiji su direktori državljani Rumunjske i Češke, a tu je i Prima Solvent kojem je Ministarstvo financija još 2014. oduzelo odobrenje za posredovanje u potrošačkom kreditiranju. Prima Collect je pak tvrtka kći Prima Solventa, a godišnje ostvaruje oko tri milijuna kuna prihoda.

I Srpkinja Lidija Rajković pronašla se u ovom poslu preko tvrtke Cash Expert kojom u našoj zemlji upravljaju Ana Jukić i Sandi Majerić, APS Croatia je pak agencija u vlasništvu češke tvrtke, a dodirna točka većini ovih agencija uz ostalo je i to što su osnovane sa skromnim temeljnim kapitalom. Novac za otkup dugova ovim agencijama uglavnom stiže iz njihovih inozemnih podružnica, što bi se također trebalo istražiti i što je prema tvrdnjama upućenih vrlo vjerojatno problematično.









Otkup dugova i njihova naplata nisu nelegalan posao, ali u Hrvatskoj se ove agencije koriste rupama u sustavu pa je upitno porijeklo njihova novca, kao i samo poslovanje koje se odvija u sivoj zoni i koje svako malo dovodi do nekih novih sigurnosnih skandala zbog kojih bi u svakoj uređenoj državi ministar financija podnio ostavku. U našoj zemlji od takvog scenarija nema ništa, već se maše nekakvim nejasnim najavama zakonskih regulativa iz kojih također proizlazi da ova družina u Hrvatskoj zgrće milijune vrlo vjerojatno i protuzakonito. Zaštita građana ovdje je u drugom planu, a svemu tome pridonose i banke koje su od 2010. prodale više od 40 milijardi kuna svojih potraživanja raznim agencijama, i to za trećinu vrijednosti.