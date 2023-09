Libija broji žrtve nakon stravičnog puknuća brane: Strahuje se da je poginulo više od 2000 ljudi

Velika tragedija pogodila je Libiju nakon što je oluja Daniel donijela obilne kiše na sjeveroistok zemlje, uzrokujući rušenje dviju brana u regiji i poplave koje su odnijele tisuće ljudskih života. Prema informacijama CNN-a, više od 2.000 ljudi je izgubilo život, dok se oko 6.000 osoba smatra nestalima u teško pogođenom gradu Derni, gdje su se brane srušile pod pritiskom poplava.

“Kao posljedica toga, srušena su tri mosta. Voda koja je tekla odnosila je čitava naselja i na kraju ih odložila u more”, rekao je Ahmed Misamari, glasnogovornik Libijske nacionalne Armije iako nije naveo izvor svojih informacija o broju žrtava.

Crveni polumjesec u Bengaziju je ranije procijenio da je između 150 i 250 ljudi izgubilo život u Derni, prema Reutersu.

The city of Derna in eastern Libya has been declared a disaster zone after Medicane Daniel caused catastrophic flash flooding across the area overnight. Many residential buildings have been destroyed along the riverbanks. I fear we might be facing a mass casualty event. pic.twitter.com/QoVp8vzjpp

