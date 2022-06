LEŽI OKOVAN U TAMI, RIJEČKI UBOJICA LEDI KRV U ŽILAMA! Bliži mu se teška sudba, javila nam se supruga: Tuga izvire iz svake njene riječi

Autor: L.B.

Nakon provedene istrage tijekom koje su ispitani svjedoci te provedene brojne dokazne radnje između kojih i psihijatrijsko-psihologijsko vještačenje okrivljenika, Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci je podignulo optužnicu protiv Romana Brnade, koji je osumnjičen da je početkom godine u riječkom kafiću Pin ubio 68-godišnjakinju na vrlo okrutan način. Njegova supruga Bianca koja nam je u večer ubojstva potvrdila kako je njezin suprug uhićen, javila nam se na telefon očevidno i dalje potresena situacijom.

Ovih dana povučen je novi korak u rasplitanju ovog mučnog slučaja koji je šokirao Hrvatsku.

Optužnicom se okrivljenom 37-godišnjaku stavlja na teret da je 6. veljače 2022. u ugostiteljskom objektu u Rijeci; u stanju neubrojivosti uslijed kojeg nije mogao shvatiti značenje svojeg djelovanja niti upravljati svojim postupcima; nakon što je s poznatom mu oštećenicom (1954.) konzumirao piće, naglo ustao od stola i, u nakani da je liši života, udarcima joj nanio osobito teške ozljede koje su neposredno dovele do smrti 68-godišnjakinje. Okrivljenik je, nakon počinjenja opisanog kaznenog djela, pobjegao iz ugostiteljskog objekta, stoji u priopćenju ŽDO-a.





Javnost je šokirala i snimka sumanutog Brnadinog zločina koji su snimile nadzorne kamere kafića, a odmah nakon zločina, njegova supruga Bianca Kolompar potvrdila nam je da je policija doista i odvela Romana.

‘Ja znam da je Roman dobar čovjek, vjernik’

Kako je tada rekla, bila je u stanju šoka, a otkrila nam je i da je policija bila u njihovom apartmanu gdje privremeno borave i uzela Romanovu odjeću s obzirom da će ga zadržati.

“Je, točno je. Policija je bila kod nas. U stanju sam šoka i ne mogu vjerovati da je on u stanju učiniti takvo što. Osjećam se nezaštićeno s djetetom. Dobivam ružne poruke. Meni je muka. Ja znam da je Roman dobar čovjek, vjernik i u 13 godina braka nikada nije bio agresivan”, rekla nam je Bianca odmah nakon zločina.

Govorila je i kako su trebali otići u Ameriku, ali su čekali na brodsku liniju jer ona u avion ne smije zbog operacije grudi.

“Mi smo bili na odlasku u New York gdje sam ja trebala snimiti album i došli smo u Rijeku kako bi održala jedan koncert. Trebali smo nakon toga u Milano, pa u Ameriku. On je otišao pjevati oko 12.30 kao što je inače znao na Korzu. Što se tu dogodilo, ja stvarno ne znam”.

‘Došao je oko 12.30 i rekao da ide još pjevati’

Brnadina supruga tada nam je rekla i kako nema pojma tko je žrtva, a kako kaže, ona i suprug nisu imali tajni.









“Mi nismo imali tajne. On kad bi nekoga upoznao odmah bi rekao. Pogotovo zato što je starija osoba, ne znam zašto bi on to krio od mene i s kime bi se on to nalazio na kavi. Možda je u pitanju samoobrana”, govorila je, dodavši kako ne zna zašto bi iz čista mira napao stariju gospođu.

“Vjerujte mi da sam ja u šoku i da je on u stanju to učiniti. Ja sam bila ovdje u smještaju sa sinom, vježbala sam, izišla sam samo do dućana i nazad. On kad je pjevao, uvijek je pjevao sam. Nastupala sam na ulici samo za novine. Međutim, ništa nije spominjao. Došao je oko 12.30 i rekao da ide još pjevati i da će nakon toga donijeti za pojesti i popiti. Sve je imao sa sobom i ključ od apartmana. On nije takav”, rekla je.

‘Nije bio u depresiji, samo je bio umoran’

Kolompar je rekla i kako je Roman uvijek bio podrška te je bio zaštitnički nastrojen prema obitelji.









“Pa da je takav jednom bi se barem nešto dogodilo, zaista ne vjerujem. Nije bio u depresiji, samo je bio umoran. Mi smo tu na Korzu i aktivirao se noćas alarm tako da nije spavao cijelu noć. Inače, puno se molio i što mu je bilo da ovo napravi, još stariju ženu”, pitala se očajna supruga.

Žalila je i zbog toga što im se to dogodilo pred njihovom prilikom za bolji život.

‘Zamislite što se dogodilo i to prije ugovora koji sam cijeli život čekala’

“Zamislite što se dogodilo i to prije takvog ugovora koji sam cijeli život čekala. Ja bih ostala u Hrvatskoj, ali nažalost na akademiji nema posla. Doktorirala sam violinu, ali nemam gdje. U školi sam tražila, ali ništa”, rekla je Bianca, dodavši kako su čekali 13. veljače da odu brodom za Ameriku jer ona u avion ne smije zbog operiranih grudi.

“Imam jako velike implantate. Čim je to napuklo kad sam se ozlijedila da je možda bolje da idemo brodom, a ne avionom. U šoku sam, ne osjetim noge, kao da su paralizirane. Žao mi je svega i ove blamaže. Ljudi me vrijeđaju, kažu da sam ja napadala u Supertalentu, ali ja sam samo rekla svoje mišljenje što se tiče pjevanja jer sam školovana”, zaključila je supruga koja je s Romanom nastupila i u natjecateljskoj emisiji Supertalent gdje je žiri imao niz kritika na račun njegovog pjevanja.

‘Ne bih više ništa komentirala’

Podsjetimo, nakon ubojstva na teren je izašla ekipa za očevid, a policija je javila kako je počinitelj pronađen. U blizini mjesta zločina televizijske kamere snimile su izjavu gospođe koja je sjedila u kafiću kada je došlo do ubojstva.

U svojoj izjavi, rekla je kako zna ubojicu te da je riječ o Romanu koji pjeva crkvene pjesme na Korzu. Poznato je kako je Roman vjernik i kako baš kao što je rekla i gospođa, pjeva crkvene pjesme što često dokumentira i na svom Facebook profilu.

Biancu Kolompar kontaktirali smo i danas, nekoliko dana nakon što je optužnica protiv njezinog supruga podignuta te smo ju upitali za komentar.

Međutim, nije bila raspoložena za razgovor. Sve ovo joj vrlo teška pada te se negativno odražava na njezinu glazbenu karijeru. U njezinom glasu mogla se osjetiti tuga i sjeta.

“Ne mogu više ništa komentirati”, rekla nam je i dalje potresena Bianca.

U optužnici je predloženo da se istražni zatvor protiv okrivljenika odredi po članku 551. stavak 1. Zakona o kaznenom postupku s obzirom da je okrivljenik u vrijeme počinjenja protupravnog djela bio neubrojiv te da bi zbog težih duševnih smetnji mogao počiniti teže kazneno djelo.