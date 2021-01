‘LETI’ LI ŽINIĆ S MJESTA ŽUPANA? Gjenero: Hrvatska će imati problema s lokalnim šerifima, to je ozbiljan problem! Iz HDZ-a dodaju: ‘Moramo se odmaknuti od takvih likova’

Što se to događa u HDZ-u?

Kao da nije dovoljno potresa i naknadnih podrhtavanja, u samo nekoliko dana stranku su potresle i dvije velike afere.

Naime, u medijima su objavljene snimke na kojima se jasno čuje kako su gradonačelnik Požete i, sada već bivši, saborski zastupnik Darko Puljašić i njegov zamjenik, dogradonačelnik Mario Pilom, nagovarali direktora gradskog Komunalca, Josipa Viteza, s kim će raditi, s kim ne, na poslovima obnove višestambenih zgrada.

Nedugo zatim i druga politička bomba: čelnik županije nateže pogođene potresom Ivo Žinić, već ‘načet’ pitanjima što i koliko zna o sumnjivoj poslijeratnoj obnovi Banovine, našao se u aferi s državnom kućom u kojoj gotovo besplatno živi već 25 godina i nekretninama izostavljenim iz imovinske kartice, što bi ga sada moglo koštati kuće u kojoj živi.

Podsjetimo, Plenković je komentirajući nepravomoćnu presudu HDZ-u u suđenju za Fimi mediju rekao da je ovo ‘drugi HDZ’ koji nema veze s onim iz doba Ive Sanadera. No, od ‘novog HDZ-a’ svakako bismo očekivali da su barem, ako ništa drugo, izvukli neke pouke iz grešaka svojih stranačkih kolega koji su s ministarskih fotelja izletjeli nakon, recimo to tako, neispravno popunjenih imovinskih kartica.









Iskustva Lovre Kuščevića, Gabrijele Žalac, Gorana Marića i Tomislava Tolušića očito nisu županu Žiniću nisu ostala dovoljno zvučna, jer da jesu, možda danas ne bi muku mučio s državnom kućom koja nije prenesena u njegovo vlasništvo imovinom koju nije upisao u imovinsku karticu, zbog čega će, vrlo vjerojatno, izgubiti pravo na nekretninu u Glini.

Izvor iz HDZ-a za Dnevno.hr kaže, u stranci postoji prevladavajući osjećaj da aktualni predsjednik Plenković ima namjeru mijenjati HDZ u smjeru odmicanja od takvih stvari. HDZ je velika organizacija, u svojim strukturama ima niz ljudi koji su naprosto naučili funkcionirati na načine koji više nisu prihvatljivi u modernom društvu. Osobno bih rekao da treba nešto vremena da se to isfiltrira iz članstva, da takvi neprihvatljivi postupci budu raskrinkani, dobro je da se to događa, HDZ se apsolutno mora odmaknuti od takvih likova, tvrdi izvor iz stranke.

To nije Plenkovićev kadar









Dodaje, spomenuti akteri afera ne spadaju u kadar Andreja Plenkovića.

“To je naslijeđeni kadar koji je niz godina u organizacijama HDZ-a. Radi se o ljudima koji su i desetljećima gradili svoje političke karijere i koji predstavljaju ili sebe vole predstavljati kao autohtone predstavnike baze članstva iako to, kada se dublje pogledaju njihova ponašanja i postupci, nisu i ne mogu biti. Prosječan član ili članica HDZ-a ne odobrava bespravno korištenje kuće dane na povremeno korištenje i to desetljećima”, napominje naš sugovornik.

Naglašava, na prostoru Požeško-slavonske županije već je u došlo do značajnih promjena kadrova koji se kandidiraju na lokalnim izborima, odnosi se na situaciju koja postoji dulji niz godina vezano uz župana Alojza Tomaševića. Drugo, nacionalno vodstvo koje je dosad takve odluke uvijek prepuštalo lokalnim organizacijama sigurno će htjeti imati veći upliv u smislu meritokratskog pristupa kandidatima i kvaliteti kandidata koji će biti na listama.

Što očekivati na današnjoj sjednici Predsjedništva HDZ-a?









U ponedjeljak u 17 sati održava se zajednička sjednica Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a putem video linka. HDZ-ov gradonačelnik Požege Darko Puljašić je podnio ostavku na mjesto saborskog zastupnika nakon afere s namještanjem poslova. Ali je zadržao fotelju gradonačelnika Požege. Treba li očekivati daljnje sankcije te hoće li biti govora i o slučaju župana Žinića?

Izvor iz HDZ-a nam kaže, za pretpostaviti je da će predsjedništvu, ako ne u užem onda u proširenom obliku, prisustvovati Sisačko-moslavački župan Ivo Žinić zbog situacije na prostoru pogođenom potresom. Hoće li tema biti i medijski natpisi, nezahvalno je komentirati jer se te stvari u stranci uvijek prvo konzultiraju s glavnim dionicima na tom području, lokalnim organizacijama, a tek onda prema nacionalnom nivou.

Je li moralno da župan Žinić nakon svega jednostavno ode?

Koliko je realno da župan Ivo Žinić, samostalno ili pod sugestijom, ponudi ostavku na svojoj poziciji? Naš izvor iz HDZ-a znakovito kaže:

“Mislim da je to usporedivo situaciji u kojoj se našao aktualni župan Požeško-slavonske županije (Alojz Tomašević), a bivši je član HDZ-a. Odnosno mislim da su je situacija u kojoj se sada našao župan Ivo Žinić razmjerno slična jer se radi o nedopuštenim i moralno upitnim aktivnostima, tako da tu već postoji jedna praksa stranke i ne bih se iznenadio da se takva praksa nastavi”.

Gjenero: Hrvatska će imati problem s lokalnim šerifima dok se ne uspostavi načelo nulte tolerancije

Politički analitičar Davor Gjenero kaže nam, Plenkovićev je problem što nema nacionalno pokrivenu stranačku mrežu sa svojim ljudima, on mora na lokalnim i regionalnim razinama pristajati s ljudima u koje ne može imati puno povjerenja. No, i on ističe, biračima je jasno da se tu ne radi o Plenkovićevim ljudima te korupcija nije ekskluzivni problem HDZ-a.

“Hrvatska će imati problem s lokalnim šerifima i imat će ga tako dugo dok ne shvatimo da je korupcija vrlo ozbiljan strukturni problem u društvu i dok se ne uspostavi načelo nulte tolerancije” kaže Gjenero i dodaje kako sve to šalje vrlo lošu sliku građanima jer povećava rezignaciju, nezadovoljstvo građana politikom i na to se mora reagirati oštrim potezima stvaranja sanitarnog kordona prema svakom koji je na neki način sudjelovao u koruptivnim djelima.

“Plenkoviću je već pet do 12 ako na lokalnim izborima želi regrutirati ljude, ne bi smio propustiti da u Zagrebu kandidira jakog čovjeka. Mora popuniti mrežu jakih ljudi na nacionalnoj razini i odreći se svih koji su bili povezani s korupcijom i klijentelizmom na račun javnih fondova.

Usporedbe Plenkovića sa Sanaderom? “On nema taj koruptivni drive”

Premijer Plenković je, komentiravši svojevremeno nepravomoćnu osuđujuću presudu toj stranci u suđenju za Fimi mediju, tvrdio kako je ovo ”drugi HDZ” koji nema nikakve veze s onim iz vremena Ive Sanadera, te kako ”današnje vodstvo ni članstvo stranke ne može biti odgovorno” za tu mega korupcijsku aferu.

“Nema teoretske šanse da uz sve ovo što nosimo, od svih mogućih problema, sada nosimo i etiketu Ive Sanadera. No way”, ustvrdio je premijer Plenković.

Gjenero se s premijerom slaže, Plenković nije mali Sanader.

“Plenković se ne razumije u modele korupcije pa se ne bavi ozbiljno onime što je Sanader uspješno radio, dakle kupovao potporu medija, izdavača i stvarao si izrazito dobar javni imidž. On nema taj drive koruptivnog političara i ima lošiju sliku u javnosti no što je imao Sanader”, zaključuje Gjenero dodavši da od početka mandata nije imao sreće, počevši od afere Agrokor, pandemije koronavirusa i dva potresa.