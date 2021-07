‘LEPA MILICA ZAVETNICA’, LJEPŠA VERZIJA ŠEŠELJA, PROZIVA MILANOVIĆA: ‘Tesla je primjer savršenog Srbina po vašem guštu, završio bi po jamama i logorima!

Autor: Daniel Radman

U priču oko Nikole Tesle na hrvatskoj kovanici uključuju se zvani i nezvani.

Iza zadnje izjave koja je odjeknula stoji “potpis” Milice Đurđević Stamenkovski, srpske političarke koja privlači pažnju kako svojim izgledom, tako i radikalnim stavovima.

Ona je članica “Srpskog pokreta Zavetnici”, ekstremno desne stranke, a mediji su je prozvali “Lepa Milica Zavetnica” (naši su je pak nazvali ljepšom verzijom Šešelja). I ona se osjećala pozvanom reagirati na istup hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića koji je ustvrdio da je Tesla u Srbiji bio manje nego on u Oklaju.

‘Stotinu Tesli su bili Srbi, samo je on Hrvat’

“Možda je Tesla u Srbiji bio jedan dan, kako tvrdite vi iz Zagreba, ali u Hrvatskoj nije bio nikada, jer kada je on rođen ona nije ni postojala. Da je kojim slučajem sačekao stvaranje vaše ‘državne nezavisnosti’ završio bi u jamama i logorima, kao i gotovo stotinu članova familije Tesla. Dakle, stotinu Tesli su bili Srbi, a samo je on Hrvat. Licemjerna je Vaša izjava, gospodine Milanoviću, da najveći um u povijesti svijeta ima veze sa Srbijom koliko i Bruce Lee, jer se navodno rodio u Hrvatskoj. Očigledno ne znate da je Nikola Tesla, od oca Milutina pravoslavnog svećenika i majke Georgine Mandić, rođen u tadašnjem Austrijskom carstvu“, glasila je njezina poruka upućena preko “Kurira”.

“Ruku na srce, Tesla se potpuno zaslužno našao na kovanici u Hrvatskoj, jer on i jeste primer savršenog Srbina po vašem guštu, Srbina koji je otišao iz Hrvatske. Mada će to postati Hrvatska tek sto godina od Teslinog rođenja. Da je Tesla bio u Hrvatskoj mi bismo i danas živjeli u mraku, mada nekima ni to što je osvjetlio čovječanstvo nije pomoglo. I dalje tumaraju u pomrčini”, zaključila je.