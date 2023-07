Legendarnog novinara iznenadile cijene u bistrou kod Dubrovnika: ‘Neka mi netko objasni ovo i častim ga’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Tijekom ljetne sezone često se objavljuju cijene iz ugostiteljskih objekata, u najvećoj mjeri kako bi se ukazalo koliko je sve poskupjelo.

Naš poznati novinar i urednik Goran Milić je na svom Facebook profilu objavio cjenik u jednom bistrou u Slanom, u kojem je jedan decilitar vina 2,20 eura, a litra tog istog vina košta 24 eura.

“Koncentriraniji promatrač opazit će nelogičnost da cjenik u bistrou Bite bay u Slanom nudi čašu od 1dcl bijelog (i crnog) vina po 2,20€, a bocu tog istog vina od 1lit. po 24€. Logično čuđenje – zašto bi bilo jeftinije donositi 10 puta po 1dcl vina od jednokratnog serviranja boce od 1 litre? Tko prvi pogodi pravi razlog, a iz kuta gledanja ugostitelja je opravdan, častim ga kavom, kiselom, i čašom od 1dcl bijelog ili crnog. U Slanom ili Zagrebu, bilo gdje”, napisao je Milić.





Objava je ubrzo skupila gotovo 200 komentara, njegovi pratitelji su imali brojne teorije, od toga da se gost osjeća bolje usluženim kada ga konobar češće obilazi pa do toga da jednostavno bolje ide prodaja vina na čaše nego na boce.

No, Milić je kao novinar sve temeljito istražio i dao odgovor na ovu ‘nelogičnost’. Tako je prepričao odgovor u kojem vlasnik lokala objašnjava svoj motiv za ovakvu praksu.

“Vlasnik: Ma, znaš, malo su mi problem ovi koji dođu, po njih pet-šest, pa s ulice viču “litru i vodu”.

Ja: Pa zar su finiji ovi koji naručuju na čaše od 1dcl?

Vlasnik: Nisu možda finiji, ali nisu toliko glasni. Moji gosti većinom dođu popiti kavu, pročitati novine, stranci dođu s djecom, pojede se sendvič, kolač, sladoled, tu su litra i voda pomalo strano tijelo.









Ja: Pa im ti šalješ poruku preko tog “ekstraporeza” na bocu od litre?

Vlasnik: Ma, mislio sam da će to imati nekog efekta, one priče da nije mudro popiti šest-sedam boca vina na +30C, da to nije dobro ni za zdravlje, ni za sigurnost u prometu, niti za udobnost drugih gostiju u lokalu, nisu dale rezultata. A ovo, kad se malo pročulo, ima smisla. Svi naručuju po 1dcl, ne stignemo se naprati čaša…

Ali je nekako drukčije, tiše, pitomije..”, prepričava Milić odgovor.