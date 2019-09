LEGENDARNI VOJNI PILOT ZA DNEVNO: Krstičević nije pogriješio! Priča o nabavci zrakoplova mnogo je dublja!

Autor: Dnevno V.K

Ivica Ivandić, legendarni pilot Hrvatskog ratnog zrakoplostva čiji je MiG-21 bio znan kao “Osvetnik Vukovara”, za Dnevno je pokušao odgovoriti je li opravdano nezadovoljstvo javnosti oko novoga vladina Međuresornog povjerenstva za nabavku borbene eskadrile na čelu s Plenkovićevim omiljenim Robertom Kopalom.

Ono što je odjeknulo u javnosti jest činjenica da je od 16 članova novog Povjerenstva, njih samo četvorica iz redova vojske. Povrh svega, povjerenstvnom upravlja Crni Labud, HDZ-ov “specijalac” za posebne zadatke i Plenkovićev savjetnik koji također nema veze s vojskom.

U javnosti se pokrenula rasprava da je u najmanju ruku neobično, a nadalje i skandalozno da je politika u Povjerenstvo za nabavku borbenih zrakoplova imenovala ljude koji s borbenim zrakoplovstvom nemaju veze.

Međutim, pukovnik Ivica Ivandić umiruje strasti.

“Istina je da je to skupina od 16 članova koji su uglavnom delegirani iz politike i iz raznih ministarstava i četiri člana iz redova vojske. Međutim, kako se stvari budu odvijale, a ponude počnu pristizati i kako se bude pregovaralo sa zainteresiranim stranama koje bi htjele prodati zrakoplove, onda će se vjerojatno formirati neko radno tijelo koje će razmatrati tehničke, financijske i druge aspekte tih ponuda i prema tome će se pripremati materijali za Povjerenstvo koje će dati posljednju riječ o svemu tome.

Osim toga, vojska je u principu uključena u sastavljanje zahtjeva za ponude jer mi imamo taktičko-tehničku studiju koja već definira naše zahtjeve što se tiče borbenog zrakoplova, tako da nema tu novih stvari koje bi trebalo napraviti da bi se sastavio zahtjev za ponudu. Znači zasad se ide samo na to da se ostvare kontakti sa zainteresiranim stranama, a onda ovisno o tome kakve se sve ponude pojave, tako će se i dopunjavati materijali koji će pratiti cijeli proces.

Ova ponuda je među ostalim ona koja se temelji na onome što je prethodno povjerenstvno napravilo jer se radi o istoj taktičko-tehničkoj studiji i o istim strateškim dokumentima iz kojih je sve to proizašlo. Mi bismo morali promijeniti strateške dokumente i strateške zahtjeve, pa samim time i taktičko-tehničku studiju da bi nam zahtjev za ponudu bio bitno drugačiji”, kaže pukovnik Ivandić koji se osvrnuo i na izjavu jednog člana novog Povjerenstva koji je za “Večernji list” izjavio kako se ovaj put neće raditi račun bez krčmara, misleći na ulogu Lockheed Martina.

“Smatram da prethodno povjerenstvo nije pogriješilo u tom smislu. Priča je puno dublja vjerojatno i ja je osobno ne znam. Ona nije izašla na vidjelo, ali imamo neke stvari koje jesu izašle na vidjelo, a to jest da je proces bio odobren od SAD-a i američkog Kongresa i da je onda na međunarodnoj razini zbog nečega došlo do blokade procesa. Trebalo bi istražiti zašto je došlo do te blokade, a ne tko je blokirao procese. Nije se radilo bez krčmara. Ako će u budućem ciklusu nabavke doći do komplikacija to će biti zbog nekoga tko se vrlo dobro razumije u međunarodnu trgovinu oružja i SAD, tako da je taj ‘krčmar’ relativan pojam.”

Što se tiče spornog pisma u kojem su Izrael i Hrvatska upozoreni da se izraelska eskadrila u određenom roku mora vratiti u prvobitno stanje, Ivandić kaže da je postojao projektni odbor koji je radio u ime Ministarstva obrane i postojale su adrese na koje su slani svi upiti. “Znači kroz taj kanal komunikacije. Ono što je došlo do nas je bilo relevantno. Sve ovo što se sa strane pojavljuje, kao što je pismo za MiGove 21 gdje zapovjednik iz Jemena tvrdi da su to njihovi zrakoplovi. To je otprilike takva razina komunikacije i vi ne možete sve te bočne udare uzimati kao nešto što je relevantno. Relevantno je ono što je došlo službenim kanalom”, kaže Ivandić.

“Zar nije mail institucije službeni kanal?”, pitamo ga.

“Koliko ja znam, mail je poslan na adrese nekih zvaničnika, ali ta mail adresa ne znači ništa, dakle postojala je zvanična mail adresa projektnog ureda i za nju su svi znali i na tu adresu je stiglo nekoliko stotina mailova koje je Povjerenstvo razmijenilo sa svim stranama u procesu. Ništa nije upućivalo na to da SAD ne dopušta da Izrael proda zrakoplove u Barak konfiguraciji. Izraelska strana je morala biti upozorena da ne može takve zrakoplove prodati nama.”