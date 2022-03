LEGENDARNI HRVATSKI PILOT NEMILOSRDAN: ‘Nikakve sankcije. Treba Putinu pokazati tko ima većeg!’ Vrsni strateg otkriva kako srušiti Ruse

Autor: Dnevno, E.P.

Ivan Selak, umirovljeni brigadir HRZ-a i jedan od najboljih pilota Domovinskog rata, za N1 je komentirao stanje ruskih i ukrajinskih zrakoplovnih snaga te stanje na bojištu.

Rekao je da mu je, kao borbenom pilotu, u ovoj situaciji teško biti objektivan. “Zašto? Zato što sam kao čovjek i kao pilot na strani onoga kojeg se tuče. Svejedno ću se truditi”, rekao je i dodao:

“Ne mislim da ukrajinske zračne snage imaju ikakvu mogućnost dominirati ili parirati zračnim snagama Rusije. Na srednjim i velikim visinama apsolutnu dominaciju ima rusko zrakoplovstvo. Priče o tolikom broju oborenih letjelica su želje onih koji i plasiraju te informacije. Naravno, letjelice se ruše sa sredstvima koje Ukrajinci posjeduju. U samom početku rata, prva dva dana ruske zračne snage uspjele su uništiti velik broj aviona na zemlji, velik broj aerodroma, uglavnom većinu svih stacionarnih radarskih postaja, no ono što je teško uništiti su pokretni sustavi protuavionske zaštitu”, rekao je Selak

Rusija dominantnija

“Zračnih sukoba nema zato što su Rusi superiorni u zraku i zato što su uništili dio flote na zemlji, srušili one koji su se podigli… Rusi su vjerojatno već dovukli sustav S400. Nema ih i zato što su Ukrajinci prilično zapostavili i ratno zrakoplovstvo i vojsku”, rekao je.

Bio je u Odesi i, kako kaže, vidio i čuo da, nakon što se odvojila od SSSR-a, Ukrajina je zapostavila svoje oružane snage. “Pojedini piloti bavili su se taksiranjem na crno da bi preživjeli, onda znate kakvo je stanje”, upozorio je.

“Zapad neće ništa učiniti. Ako se eventualno i dignu, samo će biti uništeni”

Prokomentirao je zahtjev Ukrajine da se zabrane letovi nad tom zemljom. “Iskreno, kao borbeni pilot ću vam reći, ja ne bih zatvarao ni Sjeverni tok 1 ni Sjeverni tok 2, ne bih uvodio sankcije. Zatvorio bih im zračni prostor iznad Ukrajine da silniku pokažete da možda imate većega od njega. To što on radi je užas za svijet. Zatvaranje zračnog prostora iznad Ukrajine može biti uvod u treći svjetski rat, znam to, ali, idemo se sukobit”, bio je jasan.

Koliko Ukrajina zaista ima osposobljenih pilota za vojna djelovanja, pita se Selak. Njihovi MIG-ovi 29 nisu upotrebljivi, osposobili su tek mali dio MIG-ova. Ako od 2014. znate kakvog susjeda imate, osposobili biste ih, smatra umirovljeni brigadir HRZ-a.

“Zapad neće ništa učiniti i, ako se eventualno dignu, samo će biti uništeni u zraku”, zaključio je Selak.