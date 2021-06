LEGENDARDNI BRANITELJ BEZ MILOSTI ZA MILANOVIĆEVU IZJAVU: ‘Svo oružje koje su Srbi imali, ispalili su na nas, tako da su stvarno pokazali da su nam ‘prava braća’

Autor: Dnevno.hr

Stipo Mlinarić Ćipe hvali Janeza Janšu.

Kaže, pravi je državnik, komentirajući potez slovenskog premijera, koji je s proslave Dana državnosti u Ljubljani izbacio zastavu Saveza boraca NOB-a.

“Ma, kakvi ‘antifašisti’?! Da Andrej Plenković ima i jedan posto Janšinog ili Orbanovog karaktera, isti bi se tren okrenuo i otišao iz Brezovice, kada je čuo zvižduke i psovke na račun blaženog Alojzija Stepinca! Tako bi postupio državnik i nikada se više ne bi pojavio u toj šumi!”.

Dohvatio se i Zorana Milanovića

“I Milanović bi, da je državnik, otišao iz Brezovice! Kako je mogao otići iz Okučana zbog HOS-ovog grba?! Iako iz Okučana nije smio otići, trebao je tamo ostati i iskazati poštovanje HOS-ovcima, dok je šumu kod Siska trebao napustiti.”

Posebno su ga zasmetala Milanovićeve riječi da su Srbi bili ‘naša braća po oružju u onom ratu’.

“Mi smo ih baš dobro doživjeli kao ‘braću po oružju’. Svo oružje koje su imali, ispalili su na nas, tako da su stvarno pokazali da su nam ‘prava braća…”, rekao je u Bujici.

S jedne strane su briselski činovnici, a s druge državnici

“Postoje političar činovnici koji nas danas vode; Plenković, Milanović, Jandroković, to je ta ekipa, a postoje državnici – to je bio dr. Franjo Tuđman“, rekao je Ćipe, komentirajući tri desetljeća hrvatske neovisnosti i nastavio.

“Postoje kardinali čije će se riječi citirati i za pedeset godina, no, nažalost, postoje i kardinali za koje se neće znati nakon nekog vremena, jer iza sebe neće ostaviti snažne poruke i dojam kakav je na nas ostavio Franjo Kuharić ili prije njega – kardinal Stepinac.”









Komentirao je i snimke uhićenja trojice vukovarskih dragovoljaca, ratnih vojnih invalida i bivših logoraša u zagrebačkom naselju Špansko, nakon nogometne utakmice Hrvatska – Škotska.

Nakon što je vidio način na koji su uhićeni, pošpricani sprejom i privedeni, Mlinarić ih je posjetio čim su pušteni na slobodu.

“Apsolutno nikoga nisu provocirali, sa suprugama su gledali tamu, u ponoć su izgasili glazbu, zatvorili kasu i počeli spremati kafić… Netko od susjeda je zvao policiju jer je pedesetak metara dalje, okupljena oko jednog automobile, pobjedu slavila skupina mladih ljudi, veselili su se i slušali glazbu… Jedan od policajaca je iz čistog mira počeo provocirati i napao njih trojicu… Taj policajac je tamo od mirne situacije napravio incidentnu situaciju, što policija nikako ne smije raditi. Čovjeku koji je invalid i prošao je logor, koji se ne opire i ne rqadi nikakav problem, špricaju suzavac u oči! U Americi ili bilo kojoj ozbiljnoj državi, prema ratnim veteranima se ovako ne postupa… S druge strane, imamo slučaj u Vukovaru, kada su privodili srpske ratne zločince, to su radili bez lisica, što je protuzakonito, posbeno s obzirom na težinu nedjela za koja ih se sumnjiči.”

Stipo Mlinarić je u Bujici najavio da će zbog incidenta u Španskom dići glas i u Hrvatskom saboru.









“Na aktualnom satu ću ministru Božinoviću postaviti pitanje kako policija iz čista mira, na ovako okrutan način, može postupati prama hrvtaskim braniteljima i logorašima, dok srpske zločince privodi kao da idu u neku šetnju korzom?!”.

Mlinarić je u emisiji ispričao kako je izgledala zadnja sjednica saborskog Odbora za veterane, na kojoj je bio i resorni ministar.

“Medved je sa sobom donio tešku artiljeriju, od državnog tajnika, nekoliko pravnika i svi su oni tamo udarali na mene, a ja sam se stoički branio. To je trajalo tri sata… Kad Medvedu postavite neko konkretno pitanje, on ne daje odgovor, on se skriva! Pitao sam ga zna li s kakvim se problemima ljudi susreću na terenu… Kad branitelj umre i bude sahranjen na Memorijalnom groblju u Vukovaru, njegova udovica, koja umre za godinu ili dvije, ne može biti sahranjena sa svojim mužem! I njihvoa djeca tada imaju problem; imaju roditelje koji su vjenčani, koji su cijeli život proveli zajedno, a ne mogu biti sahranjeni zajedno! Majka bude sahranjena kilometar dalje, a muž tamo. Rekao sam mu; Tomo, ne daj da bude da što Bog zdruči, HDZ razdruži! Ja ga pitam konkretno pitanje, a on mi ne odgovari, već nabraja koliko je novaca dao kojoj udruzi i za kakav projekt!”.

Oštro odgovorio Đapiću

Stipo Mlinarić se posebno obrušio na Antu Đapića, koji ga je također prozvao zbog protivljenju zakonu.

“Po čemu je uopće Đapić relevantan i nije mi jasno zašto uopće netko prenosi to što on govori?! I Đapić i ja smo Slavonci, no, za razliku od velikog HOS-ovog bojovnika Ante Đapića, ja sam ostao u svom rodnom gradu od prvog do zadnjeg dana sam se borio za svoj Vukovar, a Anto Đapić je iz svog Osijeka otišao u Zagreb! Kada su mnogi HOS-ovci hrlili u Vukovar, na najljuće ratište, Đapić je vodio ulične bitke po Zagrebu!”, rekao je i dodao da o njemu neće pričati ozbiljno.

“Možemo jedino pričati viceve o njemu!”, rekao je i na pitanje može li barem prokomentirati njegov košarkaški talent, Mlinarić je odbrusio.

“Đapić je košarkaš, isto k’o i Andrej Plenković!”.