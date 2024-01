Legenda obrane Vukovara oprala Most: ‘Natječu se tko će dosegnuti niže dno, Grmoja i Troskot vode’

Autor: Dnevno.hr

Jedna od legendi obrane Vukovara Ante Deur na svom je Facebooku objavio, komentirajući jučerašnju pressicu Nikole Grmoje (Most) u Saboru, kako se Most ponovno zapetljao u mrežu, no ovog puta rusku.

“Javnosti je poznato da su zastupnici Mosta, u svojoj iracionalnoj mržnji prema HDZ – Hrvatska demokratska zajednica, a pogotovo prema premijeru Plenkoviću, spremni na sve! Spremni su javno iznositi razne nebuloze i laži, a i ne libe se u svojoj navodnoj borbi protiv korupcije – sudjelovati u koruptivno medijskim operacijama poput one ‘Most u Mreži'”, započeo je u svojoj objavi Deur.

‘Grmoja, Selak i Troskot natječu se tko će dosegnuti veće dno’

Potom je nastavio:

“Stvara se dojam da se, Grmoja, OPG ( obiteljsko političko gospodarstvo) Selak – Bruce Lee, Troskot i na kraju Petrov, takmiče tko će dosegnuti niže političko i ljudsko dno. Ipak, danas su Grmoja i Troskot prešli u osjetno vodstvo.

Organizacijom bombastične konferencije za medije na kojoj su javnosti prezentirali “spektakularnu ekskluzivu” koja je u stvarnosti tek dio tužbe ( i to odbačene) kojom su sankcionirane osobe iz Rusije pokušale zadržati nadzor nad Fortenovo- stekli su ozbiljnu prednost. Ponovo su se zapetljali u mrežu – ovaj put rusku.”

Podsjetimo, Grmoja je bombastično najavio presicu, a novinar Marin Vlahović komentirao je na Facebooku njegovu objavu o tome kako se u ponedjeljak u Saboru “sprema tiskovna konferencija za pamćenje”.

Vlahovićeva prozivka

Naime, Grmoja je na Facebooku objavio kako planira otkriti da je Fabris Peruško protuzakonito pomagao Pavlu Vujnovcu da preuzme Fortenovu. Vlahović je optužio Grmoju da se koristi njegovim autorskim radom koji je prezentiran u emisijama “Kreatori istine” i “Istražitelj”. Tvrdi da su sva saznanja i dokumenti koje će Grmoja iznijeti na konferenciji bili pribavljeni određenim kanalima preko njega i njegovih suradnika.

“Postoje lopovi koji otimaju javnu imovinu i novac, ali i oni koji kradu tuđi rad, otkrića, ideje i to ne radi toga da istinski nešto učine, već da dobiju na političkoj popularnosti i značaju. Ljudi koji kradu novac i ljudi koji kradu rezultate tuđeg rada, rizika i pameti, jednako su štetni za državu i društvo. Nikola Grmoja je za sutra bombastično najavio tiskovnu konferenciju u Saboru, na kojoj će navodno iznijeti informacije o tome kako je Fabris Peruško protuzakonito pomagao Pavi Vujnovcu da preuzme Fortenovu”, objavio je Vlahović i nadodao:









“Grmoja zna da je to otkriće moj autorski rad koji sam prezentirao, prvo u emisiji “Kreatori istine”, a onda u epizodi emisije “Istražitelj”, koja je i dalje dostupna na youtubeu. Sva saznanja i svi dokumenti, uključujući one iz Mađarske i koje je objavio Index, pribavljeni su određenim kanalima preko mene, odnosno mojih suradnika. Uostalom, Grmoja za ovu priču zna mjesecima, kao i za neke druge koje sam mu dao, međutim, on u tim predmetima nema ozbiljnih namjera”, poručio je Vlahović.