LAŽNI GINEKOLOG U SUSJEDSTVU ‘PREGLEDAO’ STOTINE ŽENA: To nije prvi slučaj pervertita u tom gradu, jedan je svoj penis zvao ‘čarobna frula’

Više od 400 žena u Italiji pristalo je obaviti ginekološki pregled online, pred kamerom mobitela.

No, s druge strane nije bio liječnik već seksualni predator koji se predstavljao kao ginekolog te je na prevaru pokušao navabiti stotine Talijanki na online vaginalni pregled, priopćila je talijanska policija.

40-godišnjak je danas uhićen u Bariju, a kuća mu je detaljno pretresena. Zaplijenjeno je nekoliko pametnih telefona i memorijskih kartica nakon što je policija prisluškivala njegove pozive zbog prijava brojnih žrtava.

Prevarant je navodno ciljao na žene koje su davale briseve u klinikama diljem zemlje. Zatim bi im rekao da imaju nekoliko vaginalnih infekcija te ih je tražio da se skinu.”Zatim ih je nagovorio na online ginekološki pregled”, tvrdi policija koja dodaje da vjeruju kako ima više od 400 žrtava, od Lazija, Lombardije do Calabrije.

“Predstavljao se kao liječnik. Znao je moj datum i mjesto rođenja i pitao me jesam li bila na kontroli posljednjih mjeseci”, rekla je jedna od žrtava za Reppublica daily. “Postavljao je osobna pitanja, zatim tražio poziv preko Zoom-a i pitao da mu pokažem privatne dijelove kako bi potvrdio dijagnozu”, rekla je žena koja se predstavila kao Lucia.

24-godišnjakinja iz Salenta prva je prijavila navodno zlostavljanje kada je na Instagramu objavila status o pozivu čovjeka koji se predstavio kao ginekolog. Čovjek je znao njezine privatne podatke i tijekom video poziva je tražio da se skine pred kamerom. Stala je nakon što je primijetila nešto neobično, no mnoge druge žrtve su bez pogovora slijedile njegove zapovjedi, navodi policija. Istrage o zlostavljanjima još traju, piše Daily Mail.

U istom gradu, Bariju, krajem studenog uhićen je liječnik nakon što je polugol uhvaćen s ‘pacijenticom’ kojoj je obećao izlječenje od bolesti tako što će s njom stupiti u spolni odnos. 60-godišnji dr. Giovanni Miniello, koji je svoj spolni organ zvao ‘čarobna frula’, uhićen je zbog sumnje u seksualni nasrtaj na dvije žene.

Ginekolog je bio meta istraživačke TV emisije nakon što je jedna od njegovih pacijentica rekla da se ponudio da ju ‘dekontaminira’ od HPV-a, iako je na testovima bila negativna. Istraživački program ‘La Lene’ poslao je glumicu koja se tajno snimala na pregledu, na kojem je dobila istu dijagnozu te nakon kojeg se pristala naći s Miniellom u hotelskoj sobi. Snimke pokazuju da je liječnik svoj penis zvao i ‘Padre Pio penisa’.

‘Pacijentica’ je liječnika pitala zašto ne stavi zaštitu, na što joj je odgovorio da to nema smisla jer neće primiti antitijela koja, kako je tvrdio, štite od HPV-a. Dok je legao na krevet, reporter je ušao u sobu i suočio ga s ‘metodama liječenja’. No, liječnik se nije dao, već je izvadio telefon kako bi nazvao bivše pacijentice za koje je tvrdio da su izliječene. Uhićen je i stavljen u kućni pritvor zbog još dva incidenta iz rujna 2019. i lipnja 2021.

