LAŽNE VIJESTI: Ljudi, ne idem u zatvor. Sve je izvučeno iz konteksta!

View this post on Instagram

Ivani prijeti zatvor zato jer govori istinu, i uskace tamo gdje lijepa nasa zakaze…za nju ce bit mjesta.. Za silovatelje, ubojice, lopove i ostale misle da tamo ne pripadaju, oni se brane sa slobode kako bi imali priliku jos malo obavljat neke stvari.. Pa dokle vise ova Hrvatska moze ici? #ivanaparadžiković