Lavrova dočekali kao druga Tita: Ruski ministar iznenadio potezom, ljudi umiru od smijeha

Ministar vanjskih poslova Ruske Federacije Sergej Lavrov, koji predvodi delegaciju te zemlje na summitu BRICS-a u Južnoj Africi, stigao je u Johannesburg. Zanimljivo, za ruskog diplomata organiziran je poseban doček, što je izazvalo buru na društvenim mrežama te je postao predmet ismijavanja.

Urnebesan video u kojem se Lavrov pokušava pridružiti plesu afričkih plemena podijelio je i ruski novinar Oles Filonenko na Twitteru. Neki korisnici su pak primijetili su da boje zastave na ramenima afričkih plesača podsjećaju na ukrajinsku.

Lavrov je, inače, na summitu G20 u Indiji rekao da u Ukrajini Rusija ‘zaustavlja rat koji je protiv nas započet’. Nakon tih riječi prisutni u dvorani su pukli od smijeha, a stalni predstavnik Ukrajine pri UN-u Sergej Kislitsa dao je Lavrovu precizan opis. Prema riječima ukrajinskog diplomata, šef ruske diplomacije sada kombinira tri uloge: klauna, šaljivdžiju i budalu.

Ranije je ministar vanjskih poslova Ruske Federacije iznio prijetnje nuklearnim ratom protiv zapadnih zemalja. On je izjavio da su njihovi lideri donijeli svjesan izbor – boriti se protiv Ruske Federacije do posljednjeg Ukrajinca.

Lavrov has arrived to the BRICS summit in the South African Republic.

Putin didn't go for fear of being arrested after the ICC arrest warrant. pic.twitter.com/gamyCGZ9ML

