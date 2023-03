LAUC DIŽE TUŽBU, SAD MU JE DOSTA! Optužio ga za stravične stvari, pa i smrt: ‘Ovo prelazi sve granice, naprosto moram reagirati’

Autor: Dnevno.hr

Teške optužbe ovih dana padaju u liječničkim krugovima. Naime, liječnik Vladimir Krajinović iznio je teške optužbe na račun kolege Gordana Lauca.

Optužio ga je za smrt nekih njegovih pacijenata.

“Ja zapravo nemam problema reći koji je čovjek odgovoran za smrt nekih mojih pacijenata. Širio je laži. Dakle, Gordan Lauc je čovjek koji je svojim poluinformacijama, manipulacijama i neistinama naveo neke moje pacijente na krive postupke i ti pacijenti su umirali preda mnom i govorili: ‘Glup sam što sam ga slušao, glup sam što se nisam cijepio'”, rekao je Krajinović na tribini u klubu Sax, prenosi Teleskop.





‘Ne pratim što pišu ostali koronafanatici’

Inače, doktor Krajinović radi na Klinici za infektivne bolesti u Zagrebu u kojoj su bili liječeni oboljeli od covida.

Nije dugo trebalo čekati reakciju doktora Lauca koji je na stravične optužbe koje je iznio doktor Krajinović kazao:

“Velik dio svoje karijere bio sam ‘enfant terrible’ i bilo je dosta onih koji su prešli granicu zakonitog u pokušavanju da me ‘dovedu u red’. Često sam prijetio tužbama, no nikoga nisam doista i morao tužiti. Tj. nisam do danas. Ovo što je dr. Vladimir Krajinović izgovorio u petak u Saxu prelazi sve granice i tu naprosto moram reagirati. Danas sam potpisao punomoć odvjetniku Veljku Miljeviću koji će u moje ime podnijeti tužbu za klevetu.

Žarko me zanima hoće li dr. Krajinović pokušati dokazati svoje tvrdnje, ili će biti mudar i smanjiti si ukupni trošak tako što će već na prvom ročištu priznati krivnju i ispričati se. Naši sudovi su nažalost spori, no u ovom slučaju doista nema niti najmanje sumnje kakva će biti presuda…

P.S. Ne pratim što pišu ostali koronafanatici, no ako je netko možda uočio da su i drugi imali slične izjave, molim proslijedite mi screenshot. Punomoć za tužbu koju sam dao nije ograničena na samo jednog tuženika i najmanji problem je u tužbi samo promijeniti ime tužene osobe”, napisao je Lauc