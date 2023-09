Lalić prekinuo šutnju oko Boysa, stigao u Sabor: ‘Dugo nisam čuo ubij Srbina’

Autor: Dnevno.hr

U Hrvatskom saboru danas (četvrtak) održana je 52. sjednica Odbora za obitelj, mlade i sport. Tema je bila “Sport, mladi i sprečavanje različitih oblika nasilja – interes cijelog društva -“.

Jedan od sudionika, a mnogi bi rekli i glavni akter, bio je i naš sociolog i bivši Torcidaš, profesor s Fakulteta političkih znanosti Dražen Lalić koji je komentirao nedavne nerede u Ateni i ubojstvo grčkog navijača u kojima su sudjelovali Grci i Hrvati.

Mateša priča o ljubavi, ali ne i o problemima sporta

“Kao demokratski orijentiran građanin i domoljub, poštujem Sabor bez obzira na sve kritike koje mu upućujem. Smatram da ta institucija može bolje od drugih aktera pomoći u uklanjanju problema navijačkog nasilja, a što je tema mog izlaganja. Zgrožen zbivanjima u Ateni jer sam sam simpatizer nogometa i jako mi je teško palo da je život izgubljen vezano za nogomet. Nogomet bi trebao povezivati ljude, a ne da glave padaju. U tome su sudjelovali “naši” dečki.





Zgrožen svim tim, odbijao sam danima i tjednima pozive medija vezano uz to, dao sam samo jedan intervju novinaru kojeg već dugo poznajem, prijatelje se ne može odbiti. Sad sam pristao govoriti o tome jer mislim da s ovim odmakom se ima šta reći i raspravljati. Žao mi je što tu nisu neki akteri te scene. Valjda će se nedostatak prevladati ubuduće”, započeo je Lalić.

Dotaknuo se sukoba u Ateni i podsjetio što se dogodilo.

“Sukob u Ateni je bio u mnogočemu poseban. Bizaran je bio. Sudjelovalo je nešto više od stotinu ljudi. To je veličina jedne satnije ili čete. Sudjelovali su i pripadnici navijača Panatinaikosa, i jedni i drugi nisu mogli sudjelovati susretu. Oni su došli samo zbog sukoba, što bi rekli Englezi: just for kicks. Taj kick je istovremeno i uzbuđenje i udarac.

U Atenu nije lako doć, pogotovo autima. Ali oni su se uputili autom u Atenu. Taj sukob je bio tragičan zbog gubljenja života mladog navijača AEK-a pa i uslijed vjerojatno gubljenja slobode za najmanje nekoliko desetaka pripadnika BBB-a od kojih su neki mlađi punoljetnici.

To je tragično i zbog njihovih obitelji, djevojaka, sestara, majki pogotovo. Neki će dugo biti u zatvoru, očekujem da će dio ipak biti pušten, ali ne još skoro. S druge strane Grčka odbija sankcionirati svoje građane. Kao što je za tango potrebno dvoje i za tučnjavu je potrebno dvoje. Tučnjava nije napad jedne osobe na drugu, nego je tučnjava, vidjeli ste snimke. Sukob je bio veoma važan i višestruko važan s obzirom na to da se u svojoj dinamici u posljednjih 40 dana pokazao kao intervenirajući bujam novih društvenih problema koji nadilazi sport. Nema te Ursule Von der Leyen, ni Webera ni političara, a da ne govorim o našima koji mogu okrenuti glavu od toga“, upozorio je Lalić.

Smatra kako se ne smije okretati glavu od nasilja:









“A prije bi bilo sjednica vlade, perimo ruke i poslije ‘business as usual’. Ovdje ne može biti. Stotinu i nešto naših građana u grčkim zatvorima. To je kao da je tisuću i nešto Španjolaca u hrvatskim zatvorima. Ili 500 Amerikanaca. Digla bi se država. Ova država se mora dignuti. Ne da se isključivo brane naši dečki. Nego da vidimo zašto su otišli. Kako se to dogodilo. Nego da pogledamo u sebe. Političko, društveno, HDZ-ovsko, SDP-ovsko, SDSS-ovsko i HNS-ovsko zrcalo, Ili HOO-vsko zrcalo pogotovo, Mateša nije baš nešto pričao o tome.

Pa to je nevjerojatno da predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora šuti o tome, a ne o njegovom ljubavnom životu. Moram koji put ovakav začin dati jer je on najodgovorniji za sport. Da ne govorim o državnom tajniku za sport.

Neki junaci mukom zamukoše. Mi ovdje ne možemo okrenuti glavu. Navijačko nasilje je dio nasilja u društvu. Koliko ste samo ubojstava u američkim serijama gledali. Vi to gledati otporno, ali klinci nemaju takvu otpornost. Navijački huliganizam je posebno polje”, smatra Lalić.









‘Ni Tito, ni Savka’

U subkulturi toj sudjeluju tisuće navijača. Postoje organizirani pripadnici Torcide, veterani. Ovo vam govorim kao veteran Torcide i biograf. Imam pretplatu na sjever. Kultura nogometa koju prihvaćaju milijuni širom svijeta pa nekoliko kod nas. Sjetimo se onog skupa, dočeka nogometaša, pa ni Tito nije ni Savka toliko okupljali kao naša reprezentacija. A okupljali su mnoštva.

I ja se sjećam kako smo gurali auta beogradskih registracija u more. Lako se sjetit masovne tučnjave na Maksimiru i neodigrane utakmice Dinamo – Zvezda. Tamo je zapravo prestao mir. Nije počeo rat, ali je prestao mir. Nastavljaju se neredi navijača diljem Europe. Uzvikivanje fašističkog pozdrava predvođenih Joe Šimunićom. Inače odličan igrač, ali politički nepismen. I onda ucrtavnje kukastog križa na travnjak Poljuda uoči utakmice Hrvatska – Italija očito kako bi se napakostilo vodstvu HNS-a. To me užasno smetalo. Split je antifašistički grad, koji ako ne Split.

Onda prekid utakmice u St. Etiennu između međusobnog sukoba hrvatskih navijača pa do teške tučnjave na automobilskom stajalištu Desinec. Samo sam rekao neke događaje. U mom svjesnom životu.

Razotkriva se pogoršavanje djelovanje navijačkog nasilja. Evo ja sam sad točio gorivo na stajalištu Desinec. Tamo su Torcidaši napali policiju, oni su bili ljuti zbog postupanja policije, uprave Dinama, pa i onog što i ja zovem Mamićevskom policijom u Zagrebu. Propucana četiri navijača.

Ovo je jedna dijagnoza. To nije isključivo na državi suzbijanje naslova, nego društvo. Ako ide samo država, uzalud vam trud Plenkoviću i svirači. I prije Milanoviću. Svi su propali tko su to mislili napraviti.

To što se u nekim situacijama pozdrav ‘Za dom spremni’ tolerira, a u nekima je zabranjen. Mi imamo situaciju da neki mogu uzvikivati, a neki ne mogu. To vide navijači. Moram pohvaliti svoju Torcidu. Već dugo nisam vidio uzvikivanje ubij Srbina i slično, ali mislim da je to vezano uz demokratizaciju Hajduka”, rekao je Lalić.