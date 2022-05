‘KUPILI SMO AVIONE, DI JE SADA FRANCUSKA POMOĆ U BiH?’ Milanović nezadovoljan: ‘Da nas napadnu Rusi, to ne služi ničemu, samo za pokazivanje’

Autor: N.K

Predsjednik Zoran Milanović je nakon obljetnice Bljeska otišao u Varaždin na proslavu Praznika rada.

Tamo je ipak odgovorio na neka pitanja o političkim aktualnostima, a dotaknuo se i kupovine borbenih aviona. Kaže da to trenutno služi samo za pokazivanje.

Na početku je upitan o “tvrdoj kohabitaciji”

Tvrda kohabitacija

“Nisam ja najavio tvrdu kohabitaciju, on je. Nisam ja Gotovinu proglasio Udbašem, on je. Ovo nije prvi puta da nismo zajedno, to je on započeo, pobjegao je od mene prošle godine u Okučanima. Izgleda jadno u situaciji u kojoj je cijela zemlja i Europa na raskrižju”, rekao je Milanović.

Na pitanje novinara je li mu žao zbog takvog odnosa navodi: “Nisam ja njegova mater. Rekao sam da su banda. Ja govorim promišljeno. Ne mogu drugačije odgovoriti na jedno pismo koje cilja na pomilovanje kažeš da je to Milanović skuhao s nekim odvjetnikom. Da radim drugi posao, drugačije bi razgovarali. To je grozno”.

“Kaligula je konja odlikovao senatorom da im pokaže što misli o senatorima. Ovdje imamo malog lopova koji se ide prijetiti”, dodao je.

Nakon Varaždina, sudjelovat će na svečanoj sjednici Općinskog vijeća općine Budinščina u povodu obilježavanja Dana općine.

Dotaknuo se BiH i rekao kako će sve koji glasaju za ulazak Finske i Švedske u NATO nazvati izdajnicima. Kaže kako moramo na pismeno dobiti da će problem biti riješen, a ne “majke mi”.

Podsjetio je na kupovinu borbenih aviona rekavši kako Francuske pomoći unatoč tome nema na vidiku





Na kraju je rekao kako avioni nisu dovoljni da se branilo Hrvatsku, dapače, da je Vlada to kupila za pokazivanje.

“Umjesto aviona, mogli smo kupiti dronove i protuzračnu obranu”

“Ispljunut ćemo preko milijardu, milijardu i 400 milijuna. Protuoklop nula, protuzračna obrana nula. Jako im se dopalo da imamo 12 aviona s vrlo malo opreme i raketa. Koliko traju avioni u ovom ratu? Kao i burek, dok je topli. Umjesto toga smo mogli 100 dronova kupiti. Jel bi nam to bilo bolje? O tome je odlučio HDZ, momci iz tvornice slatkiša koji gledaju što će se ljepše vidjeti. Di je Francuska pomoć oko BiH. Koliko treba platiti? Kupili smo nešto što nam ne treba. Za rat je beskorisno, za pokazivanje je dobro. Mađarskih 12 presretača nije vidjelo leteći bojler. Ne zato što su glupi i lijeni, nego zato što to što su kupili ne služi ničemu. Da vas napadnu Rusi, to ne služi ničemu. Jedan čovjek, udbašenković je donio odluku o tome sam. Izvukao sam se iz toga da me netko ne bi sutra optužio za to, da ne snosim odgovornost, da krv ne padne na mene. Nisam htio biti u tome jer o tome politika odlučuje, a ne vojska. Dakle politika je kupila Hrvatskoj 12 aviona. Kupili smo 12 Rafalea. Izgleda dobro, ali ne možeš s time u šumu, ako shvaćate”, rekao je Milanović.