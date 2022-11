KUNA U NAŠEM DŽEPU SVE MANJE VRIJEDI, A KRAJ SE NE NAZIRE! Nakon loših, guverner ima još lošije vijesti: ‘Još je prerano za takav zaključak’

Autor: Dnevno.hr

Guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić, gostujući u Intervjuu tjedna Media servisa, otkrio je ide li sve po planu i hoćemo li biti spremni za reći zbogom našoj nacionalnoj valuti – kuni s prvim danom 2023. godine, kada ulazimo u eurozonu.

“Svakako u ovom trenutku mogu reći da smo spremni. Imamo semafor različitih aktivnosti i u ovom trenutku nigdje nismo u crvenom. U principu smo više manje u zelenom i negdje u žutome. Pred nama je još 45 dana finiša gdje treba još puno toga odraditi prvenstveno što se tiče distribucije gotovine.”

Od 1. prosinca građani će u bankama, Fini i Hrvatskoj pošti moći mogu kupiti eurokovanice za 100 kuna, a od 15. prosinca kreće tehnička prilagodba bankomata. Budući da se radi o predblagdanskom razdoblju kad je i potrošnja na vrhuncu, Vujčića su iz Media Servisa upitali očekuje li u tom dijelu ikakve probleme. Podsjetio je da neće svi bankomati u isto vrijeme biti izvan funkcije kao i da je s bankama dogovoreno da neće postojati naknada za dizanje gotovine s bankomata korisnicima drugih banaka.





“Postojat će interaktivna mapa na kojoj će svi moći vidjeti koji bankomati u tom trenutku u tom prijelaznom razdoblju daju kune, a koji eure. I bitno je da će biti besplatno za sve potrošače jer se neće naplaćivati naknada”, rekao je guverner.

‘Još je prerano za zaključke’

U vrijeme dok se pripremamo za ulazak u eurozonu, inflacija u zemlji je na visokih 13,2 posto. Vlada procjenjuje da će iduće godine stopa inflacije biti oko šest posto, a da ćemo i 2024. doći na ciljanih dva posto.

Vujčić je odgovorio na pitanje jesmo li na vrhu inflacije i hoće li sada krenuti silaznom putanjom.

“Još je prerano za takav zaključak, ali je to pozitivan signal da se prvi puta otkako raste, rasprostranjenost inflacije počela smanjivati. Teoretski to je naznaka početka smirivanja inflacije. Morat ćemo pričekati još podataka da bismo to mogli zaključiti”, rekao je .

Rast BDP-a u ovoj godini očekuje se da će biti na šest posto, Europska komisija kaže da ćemo iduće godine zabilježiti tek jedan posto, a Vlada je još opreznija pa procjenjuje rast BDP-a za tankih 0,7 posto. Iako je guverner ranije istaknuo da ćemo ući u recesiju, Komisija u jesenskoj prognozi navodi da je Hrvatsku recesija već zahvatila. Vujčić kaže da smo ovog puta u puno boljoj startnoj poziciji ako se uspoređujemo s velikom krizom iz 2008. od koje smo se godinama oporavljali.