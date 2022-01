‘KUNA JE POSLJEDNJI USTAŠKI SIMBOL!’ Hrvat koji se jako veseli euru: ‘Ona nikad nije postojala osim u ustaškom razdoblju’

Autor: N.K

Politički analitičar Žarko Puhovski gostovao je u emisiji programa Mreža TV gdje je komentirao uvođenje eura. Rekao je kako se “jako veseli tome da se riješimo zadnjeg pravog ustaškog simbola”, rekao je Puhovski.

Kaže kako je riječ o simbolima koji su prirasli jednom dijelu ljudi.

Na pitanje treba li raspisati referendum u uvođenju eura odgovara:

“Ne treba, ja se jako veselim tome da se riješimo zadnjeg pravog ustaškog simbola, a to je bila kuna. To je bio puno više ustaški simbol nego pozdrav ‘Za dom spremni’ i mene jako veseli da ćemo se toga riješiti”, kazao je.

“Ona nikad nije postojala osim u ustaškom razdoblju”, nadodao je.

Hoće li Hrvatska uvođenjem kune izgubiti dio suvereniteta, Puhovski je kazao kako neće.

“Mislim da neće jer je kuna tako i tako bila vezana uz euro, odluke su donošene negdje drugdje, a Hrvatska nije mogla biti monetarno suverena, to je jednostavno loš vic. Radi se o simbolima, tj. da je ljudima prirasla jednom dijelu ljudi – pojasnio je te komentirao i očekivanu inflaciju. – Meni se čini nemogućim da ne dođe do nekog elementa inflacije jer gdje god se radi o nekakvim preračunavanjima, netko će negdje mućkati, ali mislim da će to proći u nekoliko mjeseci. Nemojmo zaboraviti da je jedan dinar kad je uvedena kuna vrijedio 4,44 kuna, a brzo je pao na 3,7 kuna i nitko se nije čudio”, zaključuje.

