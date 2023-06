‘Kukavico, stid te bilo!’ Žestoka svađa oko Ukrajine, desnica ustala: ‘Nisi išao u Oluju, sad lijepo uzmi pušku u ruke pa u rat!’

Autor: Mia Peretić

Sjednica Sabora nastavlja se raspravom o Prijedlogu deklaracije o priznavanju Gladomora (Holodomora) 1932.-1933. godine genocidom nad ukrajinskim narodom.

Inicijativu za to pokrenuli su klubovi HDZ-a i vladajuće koalicije te zastupnik Hrvoje Zekanović, a podržala Vlada. No, prije rasprave, Marko Milanović Litre (Hrvatski suverenisti) prozvao je vladajuće što ovakvu deklaraciju nisu donijeli prije te ih optužio da su podlegli političkom pritisku.

“Tražim stanku u trajanju od tri mjeseca da shvatimo težinu ovog zločina i strahotu. Kao da se dvije Hrvatske izgladne u manje od godinu dana, za tako što sposoban je samo zadojeni komunistički um. Ova tema na rasporedu je od 2008. . godine, a 2021. godine Suverenisti su predali deklaraciju koja je manje više slična ovoj, no vladao je politički kukavičluk za razgovor, nije postojala volja za tu temu. Dobivao sam svakakve odgovore, da nije vrijeme za takve teme, da ne čačkam mečku, no kada je krenula ruska agresija, kada su dobili zeleno svijetlo od centara moći, najednom se krenula mijenjati klima i skupili smo 30 potpisa da se to uvrsti na dnevni red. Isti dan kada je predana za raspravu tri potpisa vladajuće većine povučena su zbog političkog pritisaka. Podržat ćemo tu deklaraciju, no žao nam je što niste imali političke hrabrosti donijeti je kada nije bilo popularno”, rekao je zastupnik, što je očito zasmetalo predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića.





“Hvala na savjetu o političkoj hrabrosti”, rekao je ironično Jandroković te sve poslao na stanku od ipak samo 10 minuta, a ne tri mjeseca, kao što je figurativno tražio Milanović Litre.

Bušić predstavila Deklaraciju u ime predlagatelja

U ime predlagatelja Deklaraciju o priznavanja Gladomora predstavlja Zdravka Bušić.

“Važno je da pokažemo suosjećanje u trenutku agresije Rusije na Ukrajinu, u današnjem izazovu ukrajinski narod ima snažnu potporu cijelog svijeta. Važno da je kao svjedoci prepoznamo svu strahotu koju je prošao ukrajinski narod tijekom Gladomora. To se smatra jednom od najvećih tragedije u povijesti te zemlje, milijuni ljudi izgubili su živote zbog umjetno stvorene gladi, Staljin je umjetno izazvao glad poljoprivrednika. Posebno užasava da je bio usmjeren protiv nemoćnog seljaka kao nositelja ukrajinskog nacionalnog identiteta. Hrana je bila korištena kao oruđe u obračunu sa seoskim stanovništvom. Odvijali su se progoni ukrajinske inteligencije. Sjetimo se Katinske šume za vrijeme Drugog svjetskog rata. Samo na prostoru Ukrajine umrlo je sedam milijuna ljudi prema nekim istraživanjima. Poljski autor je ovaj zločin nazvao klasičnom vrstom genocida”, rekla je Bušić.

Izbila žestoka svađa oko Ukrajine: Pune su im okice suza, a bili su protiv obuke vojnika

Zatim je krenula žestoka svađa oko stare teme – tko je podržao obuku ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj, a tko nije. Na desnici su pale teške riječi-

Sve je krenulo s replikom Suverenista Marka Milanovića Litre, koji je HDZ-ovce pitao zašto su prije dva tjedna rekli da Deklaracija treba biti institucionalan prijedlog, da bi na kraju predlagatelj bio HDZ.

“Ja mislim da je dobro da se deklaracije donese, izabrali smo najbolji način, ona je bitan dokument. Zato je potrebno bilo vrijeme, kako i na koji način najbolje donijeti. Zašto vas smeta što je vladajuća većina'”, pitala ga je Bušić, na što joj je Milanović Litre dobacivao iz klupe.









Krenulo je još žešće nakon što se javio Hrvoje Zekanović.

“Zanimljivo je kako kolege koji su je sami predlagali imaju problem da ju netko drugi predlaže. Prisjećamo se događaja, ali imali smo priliku toj istoj Ukrajini dopustiti da obučava vojnike kod nas, neki nisu glasovali za pomoć Ukrajini, ostali su hladni. Danas su im pune okice suza kada govorimo o žrtvama Gladomora”.

‘Zeko dobio nove baterije’

Zaredale su se povrede poslovnika, koje zastupnicima zapravo služe kao sredstvo za međusobni obračun.









“Zeko je dobio nove baterije, ovo što je izgovorio je nepoznavanje osnovnih političkih pojmova, ne zna što znači svoju zemlju uključiti u ratni sukob”, poručio mu je Davor Dretar.

“Samo sam čekao tko će prvi, naravno, Zekanović da udovolji Plenkoviću. Dovoljno ste godina imali da bar u Oluji sudjelujte, ako ste zainteresirani za oružje, pušku u ruke i u pomoć u Ukrajini”, poručio mu je Mlinarić Ćipe.

“Kolega Kabok, pardon Zekanović, vrijeđa neistomišljenike, znamo da je ova deklaracija napravljena jer su vladajući bili prisiljeni donijeti je”, rekao je Marijan Pavliček.

HDZ: Po toj logici ne smijemo u Sloveniju

Na to se digao HDZ-ov Nikola Mažar, braneći vladajuću većinu.

“Dretar ne zna osnove pravne termine, pa po toj logici ne smijemo u Sloveniju jer je priznala vojnu pomoć, a ti po vama znači da je u sukobu s Rusijom”.

Zekanović se opet javio za riječ i po drugi put isprovocirao desnicu.

“S odlukom da hrvatska ne sudjeluje u obuci ukrajinskog vojnika složio se i Putin, imali ste priliku, ispali ste kukavice, nema tog sapuna koji može oprati političku ljagu”. To je iznerviralo Daniela Spajića (Domovinski pokret).

‘Kukavico, stid te bilo!’

“Zekanoviću, ako je netko kukavica, onda ste to vi, kakav si ti heroj, stid te bilo!”, vikao mu je, a pridružio mu se Pavliček.

“Tko o čemu – Zekanović o poštenju, nema tog sapuna koji može oprati vaš obraz i okretanje za 180 stupnjeva u politici!”.

Zekanović se nije dao, krenuo je s novim udarcima.

“Pavliček se u autu vozio na tajne razgovore kod Plenkovića i nudio mu ručicu, a Banožić je nazočio toj vožnji i sastanku, imamo svjedoke”.

Željko Sačić je tražio povredu poslovnika pa i on počeo vikati.

“HDZ-ovci vrijeđaju zdravu pamet kada kažu da smo pogriješili neizglasavajući opasnost za Hrvatsku. Nama su dronovi po glavi padali!”, rekao je i dobio drugu opomenu.

Mlinarić Ćipe se na kraju opasno iznervirao.

“Prije dvije godine održao sam govor o Holodomoru, ali ajmo HDZ-ovci, taj Holodomor je napravila komunistička ideologija, ajmo HDZ-ovci, ajmo zabranit petokraku, ona nam je raketirala Banske dvore, Boriću, zašto ne podržiš to? Ajmo u svojoj zemlji pokazati”.

Zastupnici se i dalje svađaju oko toga tko politizira ovu temu. Zapravo se više ne raspravlja o samoj Deklaraciji, za koju je Zdravka Bušić pitala zašto je uopće problem da se donosi sada, već o tome zašto su neki svojevremeno bili protiv pomoći Ukrajini u obliku obuke ukrajinskih vojnika.

Miro Totgergeli (HDZ) prozvao je kolege s desnice: “Ljudi u Ukrajini ginu, a vi im niste htjeli dati konkretnu vojnu pomoć!”.