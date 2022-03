KUKANJE RUSKOG OLIGARHA: ‘Hoću li moći imati čistačicu ili vozača? Ne vozim, ne znamo kako preživjeti’

Ruski oligarh koji je izbačen iz Ujedinjenog Kraljevstva kukao je da mu možda neće biti dopušteno odvesti svoju čistaču ili vozača dok tisuće Ukrajinaca ginu u ratu.

Pjotr Aven, koji je navodno blizak prijatelj s Vladimirom Putinom, rekao je da on i njegova obitelj ‘ne znaju kako preživjeti’ sami.

67-godišnji poduzetnik milijarder, koji živi u St James’su, u središtu Londona, boji se da mu nikada neće biti dopušteno da se vrati u Britaniju nakon sankcija Zapada Rusiji.

Avenu su zamrznuti bankovni račun i imovina diljem Ujedinjenog Kraljevstva i Europe nakon što je Rusija brutalno napala Ukrajinu prošlog mjeseca. Fotografiran je s Putinom u Kremlju u Moskvi na dan kada su vojnici prešli u spornu regiju Donbas. Bivši akademik i političar – težak oko 4,5 milijardi funti – sada želi osporiti sankcije koje su mu izrečene.

Two Russian billionaires, Pyotr Aven + Mikhail Fridman, both sanctioned by EU, UK and US, are lamenting that they “don’t know how further to live.” All their assets are frozen, businesses “destroyed”. But I can’t really believe that those men, …/2https://t.co/WoZDT7J75Z

— Jens Siegert (@jenssiegert) March 25, 2022