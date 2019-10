KUJUNDŽIĆU DOZLOGRDILO PROZIVANJE: Pred svima otkrio prošlost Miranda Mrsića! Što je Mrsić radio u partiji?

Saborski zastupnici raspravljaju o zahtjevu oporbe za opozivom ministra zdravstva Milana Kujundžića. Zahtjev za opozivom inicirao je u srpnju Most, uz potpise 32 oporbena zastupnika. Zahtjev su podnijeli neposredno prije ljetne ustavne stanke, inzistirajući da se sazove izvanredna sjednica Sabora, no to im nije pošlo za rukom jer je Ustavni sud ocijenio da petina zastupnika nije ovlašteni predlagatelj izvanredne sjednice u vrijeme stanke. Žestoki boj vodili su ministar Kujundžić i Mirando Mrsić.

‘Ministre, vi ste jedna teška politička kukavica, za razliku od mene. I nemojte se skrivati iza mene. Mogli ste promijeniti reprezentativnost u Zakonu o reprezentativnosti. To govori da ste nesposoban ministar. Jer ako ne valja, onda ste to trebali promijeniti u ove četiri godine. Trebali ste se trebali dogovoriti sa sindikatima, a i sami znate da oni kažu da 20 posto ne može biti 10 posto. Politička kukavica jeste i ostat ćete”, poručio je Mirando Mrsić na što mu je Kujundžić odgovorio:

”Istina je da sam politička kukavica. Nisam u gimnaziji bio u partiji, nisam bio šef partije na fakultetu, nisam bio partijski kadrovnik na Rebru. U tome smislu jesam kukavica. A što se tiče medicine, vi znate gdje smo ja i vi.”