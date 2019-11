KUJUNDŽIĆ NAJAVIO SASTANAK LIJEČNIKA, PLENKOVIĆA I ALADROVIĆA: ‘Vrijeme je da se riješe problemi liječnika’

Autor: Dnevno

Ministar zdravstva Milan Kujundžić izjavio je, nakon sastanka s čelništvom Hrvatskoga liječničkog sindikata (HLS) da će liječnike primiti premijer Andrej Plenković za otprilike desetak dana.

HLS i Hrvatska liječnička komora najavili su akciju povlačenja suglasnosti od 1.prosinca. To bi trebao biti novi korak u borbi za zakonit rad liječnika i odgovor na Vladinu šutnju na zahtjeve za donošenjem Zakona o plaćama liječnika ili strukovnog kolektivnog ugovora. Upozorili su na tri milijuna prekovremenih sati liječnika godišnje, tužbe podnesene zbog neadekvatno plaćenih prekovremenih sati i sve veći nedostatak liječnika “Razgovarali smo o Zakonu o reprezentativnosti, jer je uistinu nepravedno da liječnici nemaju reprezentativni status. To je ranije trebalo biti riješeno i vjerujem da ćemo to riješiti na sastanku s premijerom i ministrom rada u idućih desetak dana”, rekao je Kujundžić nakon sastanka.

Smatra kako pravo liječnika da pregovaraju o svojim radnim i materijalnim pravima treba biti riješeno kroz Zakon o reprezentativnosti, a ne kroz posebni Zakon o plaćama liječnika, što je jedan od zahtjeva liječničkih udruga. Vjeruje da do povlačenja suglasnosti za prekovremeni rad neće doći jer, kako kaže, bez sustava dežurstava i prekovremenih sati zdravstveni sustav u Hrvatskoj, kao ni u svijetu, ne može funkcionirati.

S obzirom na druge zahtjeve liječnika, Kujundžić je rekao da Ministarstvo zdravstva maksimalno otvara vrata specijalizacijama liječnika, radi se na poboljšanju uvjeta rada u bolnicama u koje se investira te se otvara prostor za veće zarade. Predsjednica HLS-a Renata Čulinović-Čaić rekla je da dvije godine čekaju da ih premijer primi na sastanak, a danas je 73. dan otkako su uputili takav zahtjev. “Zamolili smo ministra da to prenese premijeru – vrijeme je da nas premijer primi, jer je očito da se svi problemi liječnika moraju riješiti u Uredu premijera”, rekla je predsjednica HLS-a i dodala kako je njihov primarni cilj dobiti strukovni kolektivni ugovor.